Fast and Furious 8: Vin Diesel chiarisce sulla polemica con The Rock

Di Pietro Ferraro domenica 9 aprile 2017

Vin Diesel offre chiarimenti sulla polemica con Dwayne Johnson rifiutandosi però di gettare benzina sul fuoco.

Fast & Furious 8 si prepara a debuttare nei cinema d'Italia il prossimo 13 aprile e Vin Diesel e il resto del cast, che comprende Dwayne "The Rock" Johnson, sono nel bel mezzo di promozione del film, che sembra essere un altro anunciato campione d'incassi di massa. Ma come molti fan sapranno le due star hanno avuto una "scaramuccia" che però si trascina da un bel po' di tempo e ora, finalmente, Vin Diesel ha affrontato la questione.

Fast & Furious 8: svelato il motivo della sfuriata online di Dwayne Johnson? Emersi online dettagli sullo scontro avvenuto sul set tra The Rock e Vin Diesel.

L'attore ha parlato con USA Today di recente affrontando la polemica che è stata resa pubblica l'anno scorso dal suo collega Dwayne Johnson. Da un lato la sua risposta a tutta questa cosa è stata un po' sorprendente dal momento che l'attore ha scelto di adottare un approccio diplomatico e decisamente professionale.

Non credo che il mondo si renda conto davvero quanto io e lui siamo uniti in un modo strano. Penso che alcune cose possono essere state gonfiate a dismisura. Non credo fosse sua intenzione. So che apprezza quanto io lavori per questo franchise. In casa mia, lui è lo zio Dwayne.

Diesel sembra convinto delle sue parole, ma Johnson ha detto alcune cose piuttosto dure su Vin Diesel l'anno scorso aggiungendo di non rimpiangere di aver commentato la cosa pubblicamente. Per rinfrescarci la memoria ecco cosa Dwayne Johnson ha detto l'anno scorso su Vin Diesel dopo aver girato con lui Fast & Furious 8.

Questa è la mia ultima settimana di riprese per Fast & Furious 8. Non c'è altro franchise che mi entusiasmi più di questo. Una troupe che lavora incredibilmente duro. Universal Studios Entertainment è stata una grande partner. Le mie co-protagoniste femminili sono sempre sorprendenti e mi piacciono molto. I miei co-protagonisti uomini però sono una storia diversa. Alcuni si comportano come uomini adulti e veri professionisti, mentre altri no. Quelli che non lo fanno sono troppo cacasotto per fare qualunque cosa. Quando guarderete questo film il prossimo aprile sembrerà che io non stia recitando e che la mia rabbia sia autentica, qualcosa che renderà il film grande e che ben si inserisce nel personaggio di Hobbs che è incorporato nel mio DNA. Il produttore in me è felice di questa parte.

Fast & Furious 8: due nuove featurette in italiano L''ottavo capitolo della serie action "Fast & Furious" arriva al cinema il 13 aprile 2017.

Vin Diesel e The Rock hanno lavorato insieme sul franchise da Fast & Furious 5 contribuendo a rilanciare la saga, ma questo conflitto sembra essere ben lungi dall'essere risolto dal momento che i due hanno riferito di voler affrontare il tour promozionale del film da separati. Diesel ha voluto dire qualcosa di più, senza però dire nulla di negativo sul collega, anche se Diesel sembra voglia in qualche modo affermare di essere molto importante per il franchise e al contempo ridimensionare il ruolo di Dwayne Johnson.

Io proteggo il franchise. I proteggo tutti, anche Dwayne. Ho protetto Dwayne più di quanto lui sia al corrente. E non importa. Lui non ha bisogno di sapere. Ma lui apprezza. Dwayne ha un solo Vin nella sua vita. Dwayne Johnson ha un solo grande fratello in questo mondo del cinema e quello sono io. Io ho sempre tifato per Dwayne. Sono la prima megastar multiculturale a Hollywood. Prima non esistevano. E vedere un'altra stella multiculturale farcela è qualcosa di cui sono molto orgoglioso.

Quindi, in un certo senso, Vin Diesel sta dicendo di aver contribuito in qualche misura al successo di Dwayne Johnson. Negli ultimi anni Johnson è diventato una delle più grandi, se non la più grande star del pianeta. L'attore che pubblica regolarmente su Instagram attribuisce invece il suo successo al duro lavoro, al suo fare di gioco di squadra, cosa che l'attore ama ribadire spesso e al suo essere oltremodo motivato.

In "Fast 8" oltre a Vin Diesel e Dwayne Johnson ritroveremo anche Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell con l'aggiunta dei nuovi arrivi Scott Eastwood e i Premi Oscar Charlize Theron e Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray, che ha recentemente diretto il biopic Straight Outta Compton.