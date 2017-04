Star Wars IX, ci sarà Carrie Fisher?

Di Federico Boni domenica 9 aprile 2017

Non solo The Last Jedi. Carrie Fisher potrebbe comparire anche in Star Wars IX.

Colpo di scena in casa Star Wars: Episodio IX. In attesa di vedere Star Wars - The Last Jedi, nelle sale a partire dal prossimo 13 dicembre, Carrie Fisher, scomparsa il 27 dicembre scorso, potrà comparire anche in Star Wars IX. A confermarlo suo fratello Todd, che ha ribadito di aver concesso alla Disney, insieme alla figlia di Carrie Billie Lourd, il permesso di utilizzare immagini di repertorio dell'attrice per un'eventuale sua partecipazione futura al prossimo Guerre Stellari, diretto da Colin Trevorrow.

"Io e sua figlia ci siamo detti perché toglierla da qualcosa a cui appartiene? Il pubblico merita di averla".

LucasFilm precisa: nessun piano per ricreare in CG Carrie Fisher Carrie Fisher non verrà fatta resuscitare al computer per Star Wars: Episodio IX.

Nessuna CG estrema alla Peter Cushing in Rogue One, come sottolineato dalla stessa Disney ad inizio anno con tanto di comunicato stampa, bensì un possibile utilizzo di vecchie scene già girate dalla Fisher, che ricordiamolo comparirà anche in Star Wars - The Last Jedi, avendo completato le proprie riprese prima del decesso.

Tra pochi giorni, ad Orlando, ci sarà un tributo dedicato alla memoria di Carrie, durante il quale verrà svelato proprio l'attesissimo trailer di Episodio VIII.

Fonte: Comingsoon.net