Stasera in tv: "Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 16 dicembre 2018

Rete 4 stasera propone "Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick", film drammatico del 2015 diretto da Ron Howard e interpretato da Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland e Brendan Gleeson.

Cast e personaggi

Chris Hemsworth: Owen Chase

Benjamin Walker: cap. George Pollard Jr.

Cillian Murphy: Matthew Joy

Tom Holland: Thomas Nickerson

Brendan Gleeson: Thomas Nickerson anziano

Michelle Fairley: sig.ra Nickerson

Ben Whishaw: Herman Melville

Gary Beadle: William Bond

Frank Dillane: Owen Coffin

Charlotte Riley: Peggy

Jordi Mollà: capitano spagnolo

Donald Sumpter: Paul Mason

Joseph Mawle: Benjamin Lawrence

Brooke Dimmock: Phoebe Chase

Paul Anderson: Thomas Chappel

Edward Ashley: Barzallai Ray

Martin Wilde: Benjamin Gardner

Osy Ikhile: Richard Peterson

Jamie Sives: Isaac Cole

Morgan Chetcuti: Isaiah Sheppard

Richard Bremmer: Fuller

Andy Wareham: John Sanborn

Luca Tosi: William Wright

Frans Huber: Joseph Nye

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Owen Chase

Francesco Bulckaen: cap. George Pollard Jr.

Edoardo Stoppacciaro: Matthew Joy

Alex Polidori: Thomas Nickerson

Ugo Maria Morosi: Thomas Nickerson anziano

Roberta Pellini: sig.ra Nickerson

Emiliano Coltorti: Herman Melville

Paolo Marchese: William Bond

Davide Perino: Owen Coffin

Stella Musy: Peggy

Eugenio Marinelli: capitano spagnolo

Carlo Valli: Paul Mason

Dario Oppido: Benjamin Lawrence

Pasquale Anselmo: Thomas Chappel

Flavio Aquilone: Barzallai Ray

Stefano Thermes: Benjamin Gardner

Andrea Mete: Richard Peterson

Roberto Certomà: Isaac Cole

Alessandro Budroni: Isaiah Sheppard

Carlo Reali: Fuller

Davide Albano: John Sanborn

Francesco De Francesco: Ramsdell

Trama e recensione

Nell'inverno del 1820, la baleniera del New England Essex viene attaccata da una creatura incredibile: una balena dalle dimensioni e la forza elefantiache, ed un senso quasi umano di vendetta. Il disastro marittimo, realmente accaduto, avrebbe ispirato Herman Melville a scrivere Moby Dick. Ma l’autore ha descritto solo una parte della storia. " Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick" rivela le conseguenze di quella straziante aggressione: di come i superstiti dell'equipaggio della nave si spingono oltre i loro limiti, costretti a compiere l'impensabile per poter sopravvivere. Sfidando le intemperie, la fame, il panico e la disperazione, gli uomini mettono in discussione le loro convinzioni più radicate: dal valore della vita, alla moralità delle loro spedizioni.

Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo Nel cuore dell'oceano - La vera storia della baleniera Essex (In the Heart of the Sea: The tragedy of the whaleship Essex), scritto da Nathaniel Philbrick nel 2000 sulla storia della baleniera Essex, evento del 1820 che ha ispirato Herman Melville per la stesura del suo celebre Moby Dick.



Il cast per perdere peso e prepararsi al ruolo di marinai affamati ha affrontato una rigida dieta di 500-800 calorie al giorno.



Mentre la carriera di Owen Chase è fiorita dopo il calvario della Essex, la sua vita personale è andata incontro a diverse tragedie. Sua moglie Peggy ha avuto due altri bambini: Lidia e William ed è morta poco dopo la nascita di William, mentre Chase era in mare. Owen ha poi sposato Nancy Joy, vedova del suo amico e compagno dell'Essex Matthew Joy. Nancy ha dato alla luce una figlia, Adaline, morta poche settimane dopo la nascita, mentre Chase era in mare. La sua terza moglie, Eunice Chadwick, a quanto pare ebbe una relazione extraconiugale da cui nacque un figlio, Charles, nato quando Chase era in mare per 16 mesi. Chase chiese il divorzio al suo ritorno, ma allevò Charles come fosse suo. Nel 1840, poco dopo il suo divorzio, Chase ha sposato Susan Coffin Gwinn, vedova di James Gwinn, un collega di Nantucket capitano di una baleniera. Chase soffriva di incubi ed emicranie e ha trascorso diversi anni in un istituto psichiatrico dopo aver iniziato ad accumulare compulsivamente cibo nella sua soffitta. Morì nel 1859 all'età di 62 anni.



Questo è il sesto film diretto da Ron Howard basato su una storia vera. Gli altri sono "Apollo 13 (1995)", "A Beautiful Mind (2001)", "Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005)", "Frost / Nixon - Il duello (2008)" e "Rush (2013) ".



Nel film a Owen Coffin è stato cambiato il nome in Henry per evitare confusione con il protagonista Owen Chase.



Parte di questo film è stato girato alle Isole Canarie. Anche Moby Dick - La balena bianca (1956) diretto da John Huston è stato girato alle Canarie.



Prima che Benjamin Walker venisse scelto nel ruolo del capitano, altri attori sono stati considerati per il ruolo tra questi Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston e Henry Cavill.



Questo film segna la seconda collaborazione tra il regista Ron Howard e l'attore Chris Hemsworth. La loro prima collaborazione è stata Rush (2013).



Anche la BBC ha fatto un film sulla storia della Essex andato in onda nel 2015.



Nel 2000 Barry Levinson era designato alla regia di un adattamento cinematografico del libro prodotto da Miramax.



L'equipaggio della Essex tenta di raggiungere l'isola di Mas a Tierra nell'arcipelogo Juan Fernandez (Cile). Oltre 100 anni prima, lo scozzese Alexander Selkirk aveva consumato il suo calvario dopo essere rimasto bloccato proprio su quell'isola. La sua storia è stata la base per il classico "Robinson Crusoe" di Daniel Defoe.



Il film costato 93 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 103.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo Roque Baños (L'uomo senza sonno, Fragile, Alatriste - Il destino di un guerriero).

(L'uomo senza sonno, Fragile, Alatriste - Il destino di un guerriero).

Roque Baño ha vinto il Premio Goya per la miglior colonna sonora per le musiche di Le 13 rose e Oxford Murders - Teorema di un delitto.



La colonna sonora è stata registrata presso i famosi Abbey Road Studios di Londra.



TRACK LISTINGS:

1. Arriving Nickerson's Lair

2. Chase Walking Nantucket

3. Farewell

4. Young Nickerson

5.Essex Leaving Harbor

6. The Knockdown

7. Blows

8. A Thousand Leagues Out

9. Lower Away

10. The Attack

11. Abandon Ship

12. Separations

13. Stand Off

14. Homecoming

15. The Story Is Told

16. The White Whale Chant

17. Meeting Old Nickerson (Bonus Track)

18. The Second Attack (Bonus Track)

19. Lost at Sea (Bonus Track)

20. Desert Island (Bonus Track)

21. Finding The Dead (Bonus Track)

22. End Credits (Alternate Version / Bonus Track)

