Chupacabra Territory: trailer e poster del found-footage horror di Matt McWilliams

Di Pietro Ferraro lunedì 10 aprile 2017

Chupacabra Territory: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Matt McWilliams.

Il Chupacabra è solo una leggenda metropolitana o un'antica creatura che esiste veramente? Quattro amici intraprendono una missione per dimostrare non solo l'esistenza di questa bestia mitica, ma per trovare le prove che sia responsabile della morte di escursionisti esperti, ma cosa succede se la creatura si rivela essere qualcosa di tangibile? Disponibili trailer e poster di Chupacabra Territory, l'horro found-footage di Matt McWilliams che debutterà negli States direttamente in DVD e Blu-Ray il prossimo 11 aprile

Lo sceneggiatore e regista Matt McWilliams e produttore Christopher Maltauro hanno realizzato un crudo found footage che mette alla prova i legami di amicizia e la volontà di sopravvivere portandoli al loro punto di rottura.

Il cast di Chupacabra Territory include Sarah Nicklin (The Haunting of Alice D, The Sins of Dracula, Flesh for the Inferno), Michael Reed (Dark Feed, Exhumed), Megan Hensley (The Crazies, Fake the Joy), Julianne Tura (Bloody Bloody Bible Camp, Chastity Bites) e Pierre Kennel (Man Down, Doonby).





Quattro amici organizzano un'escursione nella Foresta di Pinewood per trovare le prove del Chupacabra, una creatura antica che si crede essere responsabile della scomparsa di quattro escursionisti esperti avvenuta un anno prima. Mentre s'inoltrano nel profondo della foresta, la loro ricerca innocente porterà alla luce più di quanto avessero mai sperato e con essa un'oscurità che minaccia di consumare la loro stessa esistenza. Uno dopo l'altro si ritrovano braccati, la loro sopravvivenza testata, le loro vite in bilico tra paura, incredulità e orrore.