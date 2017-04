Star Wars: 5 gadget curiosi dall'iconica "galassia lontana lontana"

Di Pietro Ferraro lunedì 10 aprile 2017

Dall'iconica galassia lontana lontana cinque divertenti gadget per i fan di Star Wars.

In attesa dell'evento Star Wars Celebration (13-16 aprile) e del sequel Star Wars: The Last Jedi in arrivo a dicembre, torniamo nel colorato e divertente mondo dei gadget e del merchandise legato alla saga di George Lucas con 5 nuovi gadget davvero curiosi, tutti facilmente reperibili e rigorosamente per tutte le tasche (trovate le immagini nella gallery che apre l'articolo).





Copricintura di sicurezza di Chewbecca

Per promuovere l'utilizzo della cintura di sicurezza vi proponiamo un gadget davvero curioso, un espediente che contribuirà a ricordarvi di allacciare sempre la cintura: è il Copricintura di sicurezza di Chewbecca, una cover imbottita e pelosa che replica la bandoliera dell'iconico wookie.

Caratteristiche prodotto:

Copricintura di Chewbecca

Prodotto con licenza ufficiale Star Wars

Copertura per la cintura di sicurezza dell'automobile

Replica la bandoliera del personaggio

Ai lati della bandoliera ci sono anche dei ciuffi di pelo di Wokiee

Misura universale

Rivestimento imbottito per il massimo del confort

Facile da installare

Materiale: poliestere

QUI trovate il Copricintura di Chewbecca.





Biscottiera BB-8 con effetti sonori

Per i golosi di tutta al galassia ecco un gadget imperdibile, la Biscottiera BB-8, una replica in ceramica dell'adorabile droide visto in Star Wars: Il risveglio della forza. La particolarità di questa biscottiera è l'aggiunta di un accessorio tecnologico. Ogni qual volta la testa / cupola che fa da coperchio viene aperta riproduce gli effetti sonori di BB-8 originali presi dal film.

Caratteristiche prodotto:

Biscottiera BB-8 con suoni

Prodotto con licenza ufficiale Star Wars

Materiale: ceramica

Dimensioni: 22 (h) x 17 (d) cm

La testa fa da coperchio è include la componente per gli effetti sonori

Ogni volta che aprite la biscottiera si attivano i suoni tratti dal film

Se non volete i suoni basta togliere le pile e usarla come una normale biscottiera

Alimentazione: 3 x LR44 (incluse

QUI Trovate la biscottiera BB-8





Targhe in metallo ufficiali di Star Wars

Tre diversi tipi di targhe in metallo: una che replica il cartello da ricercati di R2-D2 e C-3PO (Have you Seen These Droids?), una che simula il cartello collocato al di fuori della sala di controllo della Morte Nera ("Death Star Control Room – Enter at own risk") e una terza che propone un improbabile cartello stradale che avverte di possibili attraversamenti di Ewok ("Beware Ewok crossing").

Caratteristiche prodotto:

Targa di Star Wars

Prodotto con licenza ufficiale

Dimensioni: 21 x 15 cm (formato A5)

Targa Droidi QUI / Targa Morte Nera QUI / Targa Ewok QUI