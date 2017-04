The Dinner: spot tv in italiano, foto e locandina del thriller con Richard Gere

Di Pietro Ferraro venerdì 28 aprile 2017

The Dinner: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Oren Moverman nei cinema italiani dal 18 maggio 2017.

Videa ha reso disponibili due spot tv in italiano di The Dinner, il thriller di Oren Moverman basato sul romanzo di Herman Koch in arrivo nei cinema italiani il prossimo 18 maggio.

Pubblicato nel 2009, il romanzo di Herman Koch "La Cena" è diventato un bestseller internazionale, tradotto e stampato in più di cinquanta paesi. Per racconto magistrale, per la visione oscura e le rivelazioni inaspettate dei personaggi, è stato paragonato a opere come "L'amore bugiardo" (Gone Girl) di Gillian Flynn e "Il dio del massacro" di Yasmina Reza, dando vita ad un prolungato e appassionato dibattito. Si tratta di un libro che costringe i lettori a porsi degli interrogativi che preferirebbero ignorare come spiega lo scrittore e regista Oren Moverman.

Pone una domanda durissima. Cosa fareste se i vostri figli avessero commesso un crimine orribile? Fino a che punto vi spingereste per proteggerli?

Il film è interpretato da un cast di alto profilo guidato da Richard Gere che conosce molto bene il modo di lavorare di Moverman con cui ha già collaborato per Gli Invisibili.

Oren è sempre interessato ai processi mentali, cosa importantissima per gli attori poiché tutto ciò che abbiamo in realtà è l’imprevedibilità dei pensieri e delle emozioni. I suoi film sono come uno specchio, ma non uno chiaro. È necessario osservare attentamente, il vetro non è limpido, l’illuminazione non è perfetta; bisogna scrutare con attenzione per vedere cosa c'è nello specchio. C'è un mondo nell’ombra.





Una cena tra due fratelli con le rispettive mogli in un ristorante di lusso fa venire a galla un orribile segreto. Tratto dal best-seller “La cena” di Herman Koch, il 18 maggio Videa porta nei cinema italiani The Dinner, thriller scritto e diretto da Oren Moverman (Oltre le regole - The Messenger, Rampart, Le origini del male).

Il film interpretato da Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan e Rebecca Hall è in parti uguali dramma, commedia, satira e thriller.





"The Dinner" è una bomba ad orologeria, perfettamente congegnata, che distruggerà per sempre, nel tempo che va dall’antipasto al dessert, la vita di ognuno dei protagonisti. Stan Lohman (Richard Gere), membro del Congresso in corsa per la carica di governatore, accompagnato dalla giovane moglie Katelyn (Rebecca Hall), invita a cena in uno dei ristoranti più esclusivi della città suo fratello minore Paul (Steve Coogan) e la moglie Claire (Laura Linney). Quella che sembra essere una normale riunione familiare, si rivela essere invece l’occasione per discutere di un terribile omicidio commesso dai rispettivi figli e ancora impunito. I quattro genitori si trovano di fronte ad un doloroso dilemma morale: proteggere i propri ragazzi nascondendo la verità o agire secondo giustizia e denunciare il crimine? Portata dopo portata i rapporti si frantumano e si svelano i veri volti dei quattro protagonisti, restituendo una rappresentazione feroce della natura selvaggia dell’uomo, ben celata sotto la superficie delle convenzioni sociali e delle apparenze borghesi.

Il cast è completato da Chloë Sevigny, Charlie Plummer, Adepero Oduye, Michael Chernus, Taylor Rae Almonte, Joel Bissonnette e Laura Hajek.