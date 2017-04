Mothers: trailer italiano e poster del film con Remo Girone e Christopher Lambert

Di Pietro Ferraro martedì 11 aprile 2017

Mothers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Liana Marabini nei cinema italiani dal 13 aprile 2017.

Il 13 aprile uscirà al cinema (in 35 sale, The Space e UCI) il dramma Mothers scritto e diretto da Liana Marabini e interpretato da Christopher Lambert e Remo Girone.

La folle scelta dei figli di arruolarsi nell'ISIS e diventare "foreign fighters" unirà due madri completamente differenti per classe sociale, provenienza e religione, una inglese cattolica (Mara Gualandris) e una marocchina musulmana (Margherita Remotti), in un unico destino e attraverso una profonda e inimmaginabile amicizia. Una seduta di gruppo tenuta da una psicologa (Victoria Zinny) diventa l'occasione di condividere traumi derivanti dal terrorismo. Alla storia delle due madri si aggiungono quella della figlia di un imprenditore emiliano (Remo Girone), di un inviato di guerra israeliano (Christopher Lambert) e di un'artista che non accetta di essere sopravvissuta alla sua famiglia.

"Una finestra, uno sguardo sull’attualità, senza giudicare né puntare il dito verso un fenomeno terroristico che si commenta da sé nella sua aberrante realtà". Così definisce in sintesi il film Mothers la sua autrice Liana Marabini, che lo ha anche diretto e prodotto ispirandosi ad una storia vera.

Mi sono chiesta quanto potesse essere difficile per una madre scoprire la scelta dissennata del proprio figlio e ho cercato di descrivere questa difficile realtà vissuta da una madre musulmana, ma anche da una madre cristiana, perché l’arruolamento nell’Isis è un fenomeno molto diffuso, purtroppo, anche tra i giovani occidentali. Liana Marabini

Un film che prova a mettere a nudo una realtà attuale e dolorosa rispettando la sensibilità dello spettatore e stimolandolo a riflettere su un fenomeno che può essere evitato. Mothers racchiude in sé un messaggio e un invito ai figli ed ai genitori a parlarsi di più ed a prestare maggiore attenzione gli uni agli altri.