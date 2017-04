The Rolling Stones – Olè Olè Olè: trailer italiano del documentario al cinema il 10 aprile 2017

Di Pietro Ferraro lunedì 10 aprile 2017

The Rolling Stones – Olè Olè Olè: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario musicale di Paul Dugdale nei cinema italiani il 10 maggio 2017.

Vi segnaliamo che oggi 10 aprile nelle sale italiane sarà proiettato The Rolling Stones – Olé Olé Olé, un docufilm che segue il tour che gli Stones hanno compiuto nel 2016 in 10 Paesi dell’America Latina.

Un road movie che celebra il potere rivoluzionario del Rock ’n Roll, tra performance elettrizzanti, spassosi backstage e un inedito ritratto del culto di cui gode la band tra i fan sudamericani.

Con le performance live di (I Can’t Get No) Satisfaction, It’s Only Rock ’n Roll, Honky Tonk Women, Sympathy for the Devil, Paint It Black, Miss You.

Diretto da Paul Dougdale, mago dei video musicali e regista per Lenny Kravitz, Ed Sheeran, One Direction, Coldplay, Adele e altri.

