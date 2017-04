Valerian di Luc Besson è la più ricca produzione francese di sempre: 210 milioni di dollari di budget

Di Federico Boni martedì 11 aprile 2017

Valerian e la città dei mille pianeti è il film francese più costoso di sempre.

Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson NON sarà a Cannes 2017 Luc Besson snobba Cannes. Niente Croisette per Valerian, come accaduto 20 anni fa con Il Quinto Elemento. Grazie all'inatteso boom di Lucy, 463,360,063 dollari incassati in tutto il mondo, Luc Besson è riuscito ad entrare nella Storia del Cinema francese con Valerian e la città dei mille pianeti, suo imminente ritorno alla fantascienza.

Cineuropa, sua società di produzione, ha infatti rivelato il clamoroso budget del film, pari a 197.470.000 euro, ovvero 210 milioni di dollari. Si tratta della più ricca produzione francese di sempre, nonché una delle più ricche a livello globale. In Italia, per fare un esempio, questo primato appartiene al Pinocchio di Roberto Benigni, nel 2002 costato 45 milioni di euro. Besson ha frantumato il record francese precedente, che vedeva “Asterix alle Olimpiadi” primatista con un budget di 78 milioni di euro (82 milioni di dollari). Capitanato da Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock e Kris Wu, Valerian e la città dei mille pianeti dovrà davvero sbancare i botteghini di tutto il mondo per poter rientrare dei clamorosi costi, figli soprattutto dei 2.734 effetti speciali presenti al suo interno. Per fare un paragone, ne Il Quinto Elemento furono appena 188.

Il film uscirà nei cinema d'America il 21 luglio, giorno in cui sbarcherà in sala anche Dunkirk di Christopher Nolan. 7 giorni prima, invece, spazio a The War - Il pianeta delle scimmie, con Atomica bionda in sala 7 giorni dopo. Quando si dice una ricca concorrenza. La pellicola è ambientata nel 2740 e ruota attorno a Valerian e Laureline, Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l’ordine in tutto l’universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia.Questa importante e storica città, è sotto l’attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.

