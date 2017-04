Fast and Furious: gadget, toys e action figures

Di Pietro Ferraro martedì 11 aprile 2017

Il 13 aprile "Fast & Furious 8" debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone gadget, toys e action figures ispirate all'iconica saga action.

Bolidi fiammanti, azione sfrenata e interpreti carismatici sono gli ingredienti che hanno decretato il successo del franchise Fast & Furious che dal capitolo giapponese "Tokio Drift" è stato affidato al talentuoso regista Justin Lin che con il successivo Fast & Furious: Solo parti originali ha confezionato una sorta di "reboot" rilanciando di fatto la saga e abbracciando il formato "Popcorn-Movie".

Fast & Furious 8: due nuove featurette in italiano L''ottavo capitolo della serie action "Fast & Furious" arriva al cinema il 13 aprile 2017.

Il 13 aprile arriva nei cinema italiani Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious), nuovo capitolo di una saga da 4 miliardi di dollari per 7 film e un'ultima trilogia annunciata che dovrebbe concludere il franchise, sempre che non si decida per potenziali spin-off e prequel.

Quando un franchise assume proporzioni globali come Fast & Furious scatta in automatico lo sfruttamento del brand dal punto di vista del merchandise e oggi vogliamo proporvi una selezione di gadget, toys e action figures ispirati alle avventure di Dominic Toretto e famiglia.

Nella galleria fotografica che apre l'articolo trovate immagini di figures Funko Pop, Jada Toys e Mattel che ritraggono Dominic Toretto (Vin Diesel), Luke Hobbs (The Rock) e Brian O'Conner (Paul Walker). Le figures Jada Toys sono da 6cm e realizzate in metallo, mentre le Funko misurano circa 9cm e sono realizzate in vinile. Per quanto riguarda la Mattel si tratta di set con repliche delle automobili "modificate" viste nella saga complete di minifigures.

Trovate i gadget descritti nell'articolo su Amazon / Entertainment Earth / Toys"R"Us.