L'Accabadora: trailer, foto e poster del film con Donatella Finocchiaro e Carolina Crescentini

Il 20 aprile Koch Media distribuisce nelle sale L'Accabadora. il dramma di Enrico Pau interpretato da Donatella Finocchiaro e Carolina Crescentini.

Il film segue le vicissitudini di una donna di nome Annetta (Donatella Finocchiaro) che la tradizione sarda definisce "Accabadora", colei che praticava l'eutanasia sui moribondi su richiesta dei familiari.

Il cast del film è completato da Barry Ward, Sara Serraiocco, Anita Kravos, Camilla Soru, Federico Noli e Pietro Marcialis.

Il regista Enrico Pau parla degli elementi narrativi cardine del film.

Pau approfondisce sul personaggio di Annetta, interpretato da Donatella Finocchiaro, che spiega vivere in una dimensione abitata da un distacco quasi sciamanico dal mondo, dove nasconde o meglio ignora i suoi sentimenti.

Ha acquistato tutta la durezza di cui aveva bisogno per svolgere il ruolo di Accabadora, per dare la buona morte. Eppure Annetta, come l’abbiamo immaginata, è lontana anni luce dallo stereotipo di Accabadora che la tradizione popolare e i pochi studi esistenti, ci hanno raccontato: una donna anziana, esperta di medicina naturale, capace di dare la “buona morte” ai malati terminali, in un mondo arcaico in cui, in mancanza di cure, esisteva, forse, la tacita accettazione per questa forma di pietas istintiva. La nostra Annetta è invece una donna ancora giovane e bella, a cui la madre ha imposto i segreti del rito con cui portare i malati alla fine delle sofferenze e dell’agonia. Ma questa condizione, come lei chiaramente dirà, l’ha sepolta, ancora bambina, in una fossa. Vive sepolta come fosse i suoi morti, accompagna i movimenti sotterranei della sua anima la presenza del suo primo “accabato”, per tragica fatalità proprio un bambino affetto da un male che fu endemico nella nostra isola: l’anemia mediterranea. Perché quella di Annetta è una vita non vita, una vita che deve avere a che fare continuamente con la morte. Ma, a differenza delle figure tradizionali, Annetta è abitata anche senza saperlo da un desiderio vitale di luce, di contatto, di amore e troverà proprio nel fallimento del suo ruolo tradizionale la forza di cambiare il suo destino.