2:22 – Il destino è già scritto: nuove clip in italiano

Di Pietro Ferraro martedì 27 giugno 2017

2:22 – Il destino è già scritto: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Paul Currie nei cinema italiani dal 29 giugno 2017

Il 29 giugno debutta nei cinema italiani 2:22 – Il destino è già scritto, un thriller a tinte romance distribuito da Notorious Picctures che ha reso disponibili due nuove clip con scene in italiano del film diretto da Paul Currie e interpretato da Michiel Huisman e Teresa Palmer.

Dylan Boyd si rende conto che le sue giornate sono scandite dal replicarsi di piccoli eventi apparentemente casuali che si ripetono identici ogni giorno alla stessa ora, in una successione che termina puntualmente alle 2.22 alla stazione del treno. Dylan indaga sullo strano schema in cui il fato sembra aver imprigionato la sua vita, scoprendo un collegamento con un giorno di oltre vent’anni prima in cui una coppia di fidanzati venne assassinata proprio alla stazione…

L'attrice australiana Teresa Palmer è nota per ruoli negli horror Wolf Creek, The Grudge 2, Warm Bodies e Lights Out - Terrore nel buio mentre l'olandese Michiel Huisman è apparso in World War Z, The Invitation, Adaline - L'eterna giovinezza ed ha sostituito Ed Skrein nel ruolo di Daario Naharis a partire dalla terza stagione de Il trono di spade.







2:22 – Il destino è già scritto: prima clip e nuovi spot tv in italiano

Notorious pictures ha reso disponibili due nuovi spot tv e una prima clip con una scena in italiano del thriller 2:22 – Il destino è già scritto, una coproduzione Stati Uniti - Australia diretta da Paul Currie e scritta da Nathan Parker e Todd Stein.

La storia segue Dylan Branson (Michiel Huisman), un uomo la cui vita va fuori controllo quando un'infausta ricorrenza di eventi si ripete esattamente nella stessa modalità ogni giorno, terminando proprio alle 2:22. Quando s'innamora di Sarah (Teresa Palmer), una bella donna la cui vita è minacciata da questi strani eventi, Dylan deve risolvere il mistero delle 2:22 per preservare un amore e una seconda possibilità che attendeva da tempo.

2:22 – Il destino è già scritto debutta nei cinema italiani il 29 giugno.





2:22 – Il destino è già scritto - trailer italiano, foto e poster del thriller con Teresa Palmer

Notorious Pictures il prossimo 29 Giugno porta nei cinema italiani 2:22 – Il destino è già scritto, il thriller diretto dal regista e produttore australiano Paul Currie (One Perfect Day) e interpretato da Teresa Palmer (La battaglia di Hacksaw Ridge, Point Break), Michiel Huisman (World War Z , Il trono di spade) e Sam Reid (Una folle passione).

“2:22- Il destino è già scritto” è un thriller romantico con elementi fantasy, che racconta un’enigmatica storia d’amore minacciata da un’inquietante ripetizione quotidiana di eventi, che puntualmente terminano ogni giorno alle 2:22 alla Grand Central Station di New York. Protagonista di questa storia è un ragazzo che, grazie a un particolare “dono karmico”, deve cercare di dominare lo scorrere del tempo per proteggere la propria ragazza: il tempo è il suo alleato, ma contemporaneamente anche il peggior nemico.

Il cast è completato da Simone Kessell, Maeve Dermody, Kerry Armstrong, John Waters, Zara Michales, Richard Davies, Mitchell Butel, Jessica Clarke e George Papura.

La trama ufficiale:



Dylan Boyd si rende conto che le sue giornate sono scandite dal replicarsi di piccoli eventi apparentemente casuali che si ripetono identici ogni giorno alla stessa ora, in una successione che termina puntualmente alle 2.22 alla stazione del treno. Dylan indaga sullo strano schema in cui il fato sembra aver imprigionato la sua vita, scoprendo un collegamento con un giorno di oltre vent’anni prima in cui una coppia di fidanzati venne assassinata proprio alla stazione. Una storia sulla forza del destino, l’inesorabilità del tempo e il potere eterno dell’amore.