Thor: Ragnarok, numeri da record per il teaser trailer

Di Federico Boni mercoledì 12 aprile 2017

Meglio de La bella e la Bestia e di Star Wars VII. Boom di visualizzazioni per il trailer di Thor 3.

Thor: Ragnarok - primo trailer italiano del cinecomic 'Thor 3' Il terzo cinecomic Marvel dedicato a Thor debutta nei cinema italiani a ottobre 2017 Alla fine ce l'ha fatta anche Thor: Ragnarok, a battere un record. Il trailer del 3° capitolo della saga Marvel, lanciato lunedì, ha infatti rastrellato oltre 136 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Ebbene il teaser trailer di Thor è così diventato il più visto della storia della Marvel. E non solo, coinvolgendo anche la 'casa madre' Disney, compresi live-action, titoli Pixar e Star Wars.

Battuto il trailer de La Bella e la Bestia, che si fermò a quota 127,6 milioni di visualizzazioni, così come il trailer di Star Wars VII, arrivato ai 112 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Captain America: Civil War, primatista Marvel fino ad oggi, toccò quota 94 milioni di views.

Davanti a Thor 3 rimangono comunque il trailer di IT, visto 197 milioni di volte in 24 ore, e il trailer di Fast and Furious 8, arrivato ai 139 milioni di visualizzazioni. Diretto da Taika Waititi, il nuovo Thor vedrà Chris Hemsworth sfidare Hulk (Mark Ruffalo) e la new entry Hela, interpretata da Cate Blanchett.

Fonte: HollywoodReporter