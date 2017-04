Fast & Furious 8: la colonna sonora

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 aprile 2017

Fast & Furious 8 debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale dell'action-sequel con Vin Diesel e The Rock.

Con l'uscita di Fast & Furious 8, nei cinema italiani dal prossimo 13 aprile, cogliamo l'occasione per proporvi la colonna sonora del film con la parte strumentale affidata a Brian Tyler che ha musicato anche The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious - Solo parti originali, Fast & Furious 5 e Fast & Furious 7. Tyler ha musicato anche il nuovo film dei Power Rangers e il nuovo reboot La Mummia di Alex Kurtzman.

Fast & Furious 8: prima clip in italiano e due nuove featurette L''ottavo capitolo della serie action "Fast & Furious" arriva al cinema il 13 aprile 2017.

Naturalmente immancabile la compilation ufficiale con brani e collaborazioni di artisti vari che includono Lil Uzi Vert, Young Thug, Post Malone, Migos, Kehlani, Kevin Gates, Lil Yachty e molti altri.

A seguire trovate track-list ufficiali,video musicali e link per l'ascolto.

Le canzoni del film:

1. Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock - Gang Up

2. Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott - Go Off

3. G-Eazy & Kehlani - Good Life

4. PnB Rock, Kodak Black & A Boogie Wit da Hoodie - Horses

5. Migos - Seize The Block

6. YoungBoy Never Broke Again – Murder (feat. 21 Savage) [Remix3]

7. Bassnectar – Speakerbox (feat. Ohana Bam & Lafa Taylor) [F8 Remix]

8. Post Malone - Candy Paint

9. Kevin Gates - 911

10. Lil Yachty – Mamacita (feat. Rico Nasty)

11. Jeremih, Ty Dolla $ign, & Sage The Gemini - Don't Get Much Better

12. Pitbull & J Balvin - Hey Ma (feat. Camila Cabello) [Spanish Version]

13. Pinto “Wahin” & DJ Ricky Luna - La Habana (feat. El Taiger)

14. J Balvin & Pitbull - Hey Ma (feat. Camila Cabello)

Le musiche originali di Brian Tyler:

1. The Fate of the Furious

2. Cipher

3. Zombie Time

4. Reunited

5. Confluence

6. Affirmation

7. The Toy Shop

8. Hoodwinked

9. Incentive

10. Harpooned

11. Simple Solutions

12. Asking the Question

13. The Cuban Mile

14. Facing the Crocodile

15. Cargo Breach

16. Mutual Interest

17. Wrecking Ball

18. Taking Control

19. Consequences

20. Nobody's Intel

21. Outflanked

22. Welcome to the Club

23. Roman

24. Davidaniya

25. Concussion Grenade

26. Rogue

27. Dead in the Eye

28. The Return 1