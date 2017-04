Detroit: trailer e poster del film di Kathryn Bigelow

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 aprile 2017

Detroit: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Kathryn Bigelow nei cinema americani dal 4 agosto 2017.

Annapurna Pictures ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Detroit, il nuovo attesissimo film della regista Premio Oscar Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty).

Scritto da Mark Boal (The Hurt Locker), questo nuovo dramma a tinte "crime" è ambientato sullo sfondo degli Scontri di Detroit del 1967 che hanno preso il via da un raid della polizia di un bar notturno senza licenza della città. Le proteste sono diventati scontri violenti, causando la morte di 39 persone e centinaia di feriti con i disordini che si protrassero per cinque giorni.

Il film della Bigelow come nell'imminente Boston - Caccia all'uomo di Peter Berg propone un approccio di stampo corale, narrando diverse storie ambientate intorno e all'interno degli scontri attraverso diversi punti di vista, tra cui quello del poliziotto interpretato da John Boyega, un agente di colore in servizio in un reparto composto da poliziotti prevalentemente bianchi, una situazione che lo porrà in una posizione molto difficile.

Il cast comprende anche Chris Chalk, Nathan Davis Jr., Kaitlyn Dever, Austin Hébert, Joseph David-Jones, Malcolm David Kelley, John Krasinski, Jacob Latimore, Anthony Mackie, Jason Mitchell, Hannah Murray, Ben O'Toole, Will Poulter , Jack Reynor, Algee Smith, Peyton Alex Smith, Jeremy Strong, Ephraim Sykes e Leon Thomas III. Detroit debutta nelle sale americane il 4 agosto.