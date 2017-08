Detroit: trailer italiano del film di Kathryn Bigelow

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 agosto 2017

Detroit: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Kathryn Bigelow nei cinema americani dal 4 agosto 2017.

Eagle Pictures ha reso disponibile il trailer italiano di Detroit, il nuovo dramma basato su eventi reali della regista Premio Oscar Kathryn Bigelow (Point Break, Strange Days, The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) che trascina racconta uno degli degli episodi più sanguinosi della moderna storia americana.

La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti costringendo così, ad una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell’ignobile giorno di cinquant’anni fa.

Il cast del film include John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Jack Reynor, Jeremy Strong, John Krasinski e Anthony Mackie.





Detroit: trailer finale e nuovo poster del film di Kathryn Bigelow

Annapurna Pictures ha reso disponibili un trailer finale e una nuova locandina di Detroit, l'imminente film di Kathryn Bigelow che racconta gli eventi dell'Algiers Motel avvenuti durante i disordini di Detroit del 1967.

Il cast del film include John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Hannah Murray, Kaitlyn Dever, Jack Reynor, Ben O’Toole, Joseph David Jones, Ephraim Sykes, Leon Thomas III, Nathan Davis Jr., Peyton Alex Smith, Malcolm David Kelley, Gbenga Akinnabve, Chris Chalk, Jeremy Strong, Laz Alonzo, Austin Hebert, Miguel Pimentel, Kris Davis, con John Krasinski e Anthony Mackie.

Detroit debutta nei cinema americani il 4 agosto 2017.





Detroit: nuovo trailer del film di Kathryn Bigelow

Annapurna Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer del dramma Detroit. Dalla regista Premio Oscar Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), Detroit racconta la storia dei terrificanti disordini civili che hanno sconvolto Detroit nell'estate del '67. Annapurna ha anche pubblicato un secondo video incentrato sugli eventi reali narrati nel film dando voce a testimoni oculari di quelll'evento.

Il trailer si apre con il Melvin Dismukes di John Boyega, una guardia di sicurezza interrogata dalla polizia di Detroit. Melvin dice ai poliziotti di aver sentito colpi di pistola provenienti dall'Algiers Motel e quando è arrivato tre ragazzi erano già stati uccisi. Sapendo che s aveva un arma gli agenti di polizia cercano di addossare A Dismukes questi omicidi nonostante l'uomo sia estraneo ai fatti. Questi eventi terrificanti sono stati generati dall'irruzione della polizia dopo la chiusura in un bar chiamato The Blind Pig, che ha portato a molti scontri di polizia inclusa la sparatoria all'Algiers.

Questi eventi hanno portato a cinque giorni consecutivi di saccheggi e sommosse in una delle più grandi e violente rivolte civili nella storia degli Stati Uniti, superata solo dai disordini di New York nel 1863 e dalla sommossa di Los Angeles del 1992 a seguito dell'assoluzione degli agenti del Dipartimento di Polizia di los Angeles che pestarono Rodney King. L'ampiezza della rivolta ha portato il governatore del Michigan George Romney ha dichiarare lo stato di emergenza e a schierare la Guardia Nazionale del Michigan, mentre il presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson ha messo in campo l'esercito. I disordini di Detroit hanno causato 43 morti, 1.189 feriti e più di 2.000 edifici distrutti, oltre a 7200 arresti.

Il secondo video pubblicato da Annapurna presenta interviste ad alcune delle persone che si sono trovate testimoni al centro di questi eventi. Il video si apre con il vero Melvin Dismukes, interpretato da John Boyega nel film, che rivela di essersi precipitato alla stazione di polizia per raccontare la sua versione della storia, rivelando che ciò che gli ha fatto più male e di essersi ritrovato accusato di omicidio di primo grado. Sentiamo anche l'ex capo della polizia di Detroit, Ike McKinnon, che afferma che c'erano numerose preoccupazioni che erano emerse parecchi anni prima delle rivolte, con il giornalista investigativo David Zeman che rivela che la città di Detroit aveva il 40% di popolazione afroamericana con la polizia che era composta al 95% da agenti bianchi.

Sentiamo anche la regista Kathryn Bigelow, che afferma che la sparatoria all'Algiers Motel è stata una vera e propria tragedia americana e che nella preparazione di questo film ha voluto parlare con tante persone reali coinvolte in questa tragedia. David Zeman ha rivelato che una delle sue priorità era di individuare il maggior numero possibile di persone che erano presenti, per avere la loro prospettiva su questi tragici eventi. Il video presenta anche un'intervista a Julie Hysell, interpretata nel film dalla Hannah Murray della serie tv Il trono di spade che era all'Algiers quella sera quando un proiettile sparato dall'esterno la mancò per un soffio. Kathryn Bigelow dirige Detroit da uno script del suo collaboratore vincitore dell'Oscar Mark Boal, che ha scritto sia The Hurt Locker che Zero Dark Thirty. Producono Megan Ellison, Kathryn Bigelow, Matthew Budman e Colin Wilson.





Detroit: trailer e poster del film di Kathryn Bigelow

Annapurna Pictures ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Detroit, il nuovo attesissimo film della regista Premio Oscar Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty).

Scritto da Mark Boal (The Hurt Locker), questo nuovo dramma a tinte "crime" è ambientato sullo sfondo degli Scontri di Detroit del 1967 che hanno preso il via da un raid della polizia di un bar notturno senza licenza della città. Le proteste sono diventati scontri violenti, causando la morte di 39 persone e centinaia di feriti con i disordini che si protrassero per cinque giorni.

Il film della Bigelow come nell'imminente Boston - Caccia all'uomo di Peter Berg propone un approccio di stampo corale, narrando diverse storie ambientate intorno e all'interno degli scontri attraverso diversi punti di vista, tra cui quello del poliziotto interpretato da John Boyega, un agente di colore in servizio in un reparto composto da poliziotti prevalentemente bianchi, una situazione che lo porrà in una posizione molto difficile.

Il cast comprende anche Chris Chalk, Nathan Davis Jr., Kaitlyn Dever, Austin Hébert, Joseph David-Jones, Malcolm David Kelley, John Krasinski, Jacob Latimore, Anthony Mackie, Jason Mitchell, Hannah Murray, Ben O'Toole, Will Poulter , Jack Reynor, Algee Smith, Peyton Alex Smith, Jeremy Strong, Ephraim Sykes e Leon Thomas III. Detroit debutta nelle sale americane il 4 agosto.