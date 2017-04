Box Office, La Bella e la Bestia abbatte il muro del miliardo worldwide

Di Federico Boni mercoledì 12 aprile 2017

5° film miliardario di fila in poco più di un anno per la Disney grazie a La Bella e la Bestia.

La Bella e la Bestia: Recensione in Anteprima del live-action Disney 26 anni dopo l'originale animato, La Bella e la Bestia si fa fedelissimo live-action grazie al regista di Dreamgirls. La Bella e la Bestia diventerà tra oggi e domani (993.2 milioni il totale nella giornata di ieri) il 29esimo film a superare la soglia del miliardo di dollari incassati in tutto il mondo, inflazione esclusa. Il 5° consecutivo in 12 mesi per la Disney, unico studios a riuscire nell'impresa nel corso dell'ultimo anno e mezzo. A fine gennaio anche Rogue One: A Star Wars Story sfondò il muro del miliardo, ma dopo essere uscito a fine 2016. La pellicola di Bill Condon è quindi diventata la prima ad essere uscita nel 2017 ad entrare nel club dei miliardari. 25/26 giorni, ha impiegato, per farcela. Nel 2016, come detto, superarono il traguardo Captain America: Civil War, Zootropolis, Alla Ricerca di Nemo e il già nominato spin-off di Guerre Stellari.

Su 29 film 'miliardari', addirittura 14 appartengono alla casa di Topolino (dopo aver inglobato Marvel, Pixar e LucasFilm). La Bella e la Bestia è diventato il 2° live-action Disney ad andare oltre il miliardo, 7 anni dopo i 1,025,467,110 dollari incassati da Alice in Wonderland di Tim Burton. Il cartoon del 1991, nominato a 6 premi Oscar e vincitore di due statuette, arrivò ai 424,967,620 dollari. Beauty and the Beast è inoltre diventato il 14esimo incasso Usa di tutti i tempi, avendo raggiunto i 435.9 milioni di dollari totali. Top10 ad un passo, con i 460,998,007 dollari di Star Wars dietro l'angolo. Fuori dagli Stati Uniti d'America La Bella e la Bestia ha incassato altri 557,3 milioni, guidati dagli 85.2 della Cina e dai 75.3 del Regno Unito. 19 i milioni di euro raccolti in Italia.

A breve, forse entro una ventina di giorni, i titoli miliardari dovrebbero/potrebbero diventare 30, vista l'uscita al cinema di Fast and Furious 8.

Club del Miliardo Classifica

1 - Avatar - $2,788.0 - 2009

2 - Titanic - $2,186.8 - 1997^

3 - Star Wars: The Force Awakens - $2,066.4 - 2015

4 - Jurassic World - $1,670.4 - 2015

5 - Marvel's The Avengers - $1,519.6 - 2012

6 - Furious 7 - $1,516.0 - 2015

7 - Avengers: Age of Ultron - $1,405.4 - 2015

8 - Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 - $1,341.5 - 2011

9 - Frozen - $1,276.5 - 2013

10 - Iron Man 3 - $1,215.4 - 2013

11 - Minions - $1,159.4 - 2015

12 - Captain America: Civil War - $1,153.3 - 2016

13 - Transformers: Dark of the Moon - $1,123.8 - 2011

14 - Il signore degli Anelli: il ritorno del Re - $1,119.9 - 2003

15 - Skyfall - $1,108.6 - 2012

16 - Transformers: Age of Extinction - $1,104.1 - 2014

17 - The Dark Knight Rises - $1,084.9 - 2012

18 - Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma - $1,066.2 - 2006

19 - Toy Story 3 - $1,063.2 - 2010

20 - Rogue One: A Star Wars Story - $1,055.7 - 2016

21 - Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare - $1,045.7 - 2011

22 - Jurassic Park - $1,029.2 - 1993

23 - Alla Ricerca di Dory - $1,027.9 - 2016

24 - Star Wars: Episode I - $1,027.0 - 1999

25 - Alice in Wonderland - $1,025.5 - 2010

26 - Zootropolis - $1,023.8 - 2016

27 - Lo Hobbit - $1,021.1 - 2012

28 - Il Cavaliere Oscuro - $1,004.6 - 2008

29 - La Bella e la Bestia - 1 miliardo di dollari - 2017

Fonte: HollywoodReporter