IT, Stephen King replica ai pagliacci infuriati d'America: 'i ragazzini sono da sempre spaventati dai clown'

Di Federico Boni mercoledì 12 aprile 2017

IT toglie lavoro ai pagliacci d'America? Stephen King dice la sua.

IT: clown professionisti contro il nuovo Pennywise Clown professionisti preoccupati per l'impatto che l'uscita del remake "IT" avrà sulla loro professione. Sembra incredibile, ma nelle ultime due settimane centinaia di pagliacci d'America si sono ritrovati uniti nell'attaccare l'adattamento cinematografico di IT, romanzo cult di Stephen King che a settembre sarà finalmente in sala. Dopo lo storico boom del trailer, con quasi 200 milioni di visualizzazioni in 24 ore appena, il titolo di Andres Muschietti è immediatamente diventato uno dei più attesi di questa stagione cinematografica, scatenando la reazione dei 'veri' clown professionisti, infastiditi dalla pubblicità negativa targata Pennywise.

Ebbene proprio il suo autore, King, ha così voluto replicare loro tramite Twitter.

"I clown sono arrabbiati con me. Mi dispiace, la maggior parte di loro sono grandiosi. MA... i ragazzini sono sempre stati spaventati dai clown. Non prendetevela con i messaggeri se non siete d'accordo con il messaggio".

Colpiti e affondati. Protagonisti della pellicola di Muschietti, che andrà presumibilmente incontro ad una 2° parte successivamente, Finn Wolfhard, Javier Botet, Nicholas Hamilton e Bill Skarsgård, chiamato ad indossare gli spaventosi panni del clown mattatore, nei primi anni '90 interpretato in tv da un iconico Tim Curry.