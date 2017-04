Animali Fantastici 2, Jude Law sarà Albus Silente

Di Federico Boni mercoledì 12 aprile 2017

Johnny Depp vs. Jude Law in Animali Fantastici e dove Trovarli 2.

Animali Fantastici e Dove Trovarli: Recensione in Anteprima 5 anni dopo l'ultimo capitolo di Harry Potter, torna in sala il magico mondo di J.K.Rowling con Animali Fantastici e Dove Trovarli, prequel ufficiale della precedente saga. Da giovane Papa per Paolo Sorrentino a giovane Albus Silente per David Yates. Jude Law avrà il compito di portare in sala il giovane Silente nel sequel di Animali Fantastici e dove Trovarli. Ad annunciarlo Toby Emmerich, Presidente e Chief Content Officer di Warner Bros. Pictures.

Law sarà Silente molto tempo prima di incrociare l'iconico ruolo di preside ad Hogwarts, ovvero come semplice professore di trasfigurazione nella scuola dei maghi. A sceneggiare la pellicola, di nuovo, J.K. Rowling, sua creatrice editoriale.

“Jude Law è un attore fenomenale, ammiro da tempo il suo lavoro e non vedo l’ora di lavorare con lui”. “So che catturerà brillantemente tutte le inaspettate sfaccettature di Albus Silente, visto che J.K. Rowling racconterà un momento davvero diverso della sua vita“.

Questo il commento di Yates, regista anche del primo capitolo, per un sequel che si farà sempre più dark. 813 i milioni di dollari incassati dal primo episodio, per la prima volta nella storia della saga di Harry Potter riuscito a vincere un premio Oscar (per il trucco, ndr). Law, in questo Animali Fantastici 2, dovrà vedersela con Johnny Depp, inedito mago oscuro Gellert Grindelwald. Via alle riprese in estate, per poi uscire in sala il 16 novembre del 2018. Prima di Law, ad indossare gli abiti del 'vecchio' Silente sono stati Richard Harris (Harry Potter 1-2) e Michael Gambon (Harry Potter 3-8).

Fonte: Comingsoon.net