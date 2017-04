Escape Plan 3 per Sylvester Stallone

Di Federico Boni mercoledì 12 aprile 2017

Abbandonato I Mercenari 4, Sylvester Stallone sposa Escape Plan 3.

I Mercenari 4, Sylvester Stallone abbandona il franchise? Sylvester Stallone non prenderà parte all'annunciato I Mercenari 4. Che sia un Pesce d'Aprile? Abbandonato a sorpresa I Mercenari 4, Sylvester Stallone tornerà sul set di Escape Plan 3, già in produzione ancor prima dell'uscita in sala di Escape Plan 2. Parola di Deadline. Escape Plan 2: Hades, infatti, ha preso vita poche settimane fa ad Atlanta, con Steven C. Miller alla regia. Randall Emmett e George Furla, CEO della Emmett / Furla / Oasis Films, hanno annunciato il 3° capitolo della saga che vedrà Sly di nuovo negli abiti dell'esperto di sicurezza Ray Breslin, con C. Miller confermatissimo in cabina di regia e Miles Chapman allo script.

Tutto tace su un eventuale ritorno di Arnold Schwarzenegger, presente nel primo film e assente nel secondo, dove ci saranno Dave Bautista, Jaime King e Curtis “50 Cent” Jackson.

Uscito al cinema nel 2013, il primo Escape Plan ha deluso negli Usa (solo 25 milioni d'incasso) per poi recuperare all'estero (137 milioni d'incasso worldwide). Giorni fa, dopo il clamoroso abbandono di Stallone al franchise I Mercenari, anche Schwarzenegger ha detto no al 4° capitolo.