The Man in the Rockefeller Suit per Benedict Cumberbatch

Di Federico Boni giovedì 13 aprile 2017

Benedict Cumberbatch protagonista dell'adattamento cinematografico del romanzo di Mark Seal.

How to Stop Time, Benedict Cumberbatch per l'adattamento del nuovo romanzo di Matt Haig Benedict Cumberbatch immortale nel romantic sci-fi How to Stop Time. Benedict Cumberbatch, aka Doctor Strange, sarà il protagonista dell'adattamento cinematografico di The Man in the Rockefeller Suit, libro di Mark Seal pronto a diventare cinema per volere della Fox Searchlight Pictures. Parola di Deadline.

Benedict indosserà gli abiti di Karl Gerhartsreiter, figlio di un imbianchino tedesco che per 30 anni ha vissuto negli Stati Untiti sotto false identità, fino a spacciarsi come un membro della famiglia Rockefeller. Storia vera, con Karl sbarcato a New York fingendo di essere Clark Rockefeller, per poi sposare Sandra Boss, laureata alla Business School di Harvard con cui ebbe una figlia. Dopo 12 anni di matrimonio lei vuole il divorzio, con il finto Rockfeller che perde la testa, rapisce la bimba e viene arrestato, dopo una lunga caccia all'uomo portata avanti dall'FBI.

30 anni vissuti sotto falsa identità ed ora pronti a diventare finzione cinematografica, con Bar Katz (The Pest) allo script e Donald De Line produttore. Da scovare, a questo punto, un regista.

Fonte: Comingsoon.net