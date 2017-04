E' morto Charlie Murphy, comico e fratello di Eddie Murphy

Di Pietro Ferraro giovedì 13 aprile 2017

E' scomparso a 57 anni l'attore e comico Charlie Murphy dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

La comunità di Hollywood piange un altro comico, dopo la recente scomparsa di Don Rickles arriva la notizia della morte a 57 anni di Charlie Murphy, fratello maggiore del comico Eddie Murphy e protagonista della serie tv Chappelle's Show. Il manager di Murphy ha confermato che l'attore è morto di leucemia in un ospedale di New York, dove era ricoverato per sottoporsi a chemioterapia.

Charlie Murphy nasce il 12 luglio 1959 a Brooklyn da Lillian Murphy, un'operatrice telefonica e Charles Edward Murphy, un ufficiale dei tyrasporti di New York che è stato anche un attore dilettante e comico. Durante la sua adolescenza Charlie Murphy faceva parte di una gang di strada. Secondo il suo libro del 2009 "The Making of a Stand-Up Guy", il comico ha rivelato di aver ottenuto tre anni di libertà vigilata per il suo primo reato, rapinare un autista a mano armata, ma nel suo ultimo anno di libertà vigilata è stato di nuovo arrestato per furto, vagabondaggio e altri reati. Dal momento che questo reato violava la libertà vigilata è stato condannato a scontare il resto della sua pena, 10 mesi, nel carcere della contea di Nassau. Lo stesso giorno che venne rilasciato dal carcere nel 1978, si arruolò nella Marina degli Stati Uniti, dove ha servito per sei anni come tecnico specializzato nella manutenzione caldaie.

La sua carriera nell'intrattenimento è iniziata nel 1989 con il debutto cinematografico al fianco di suo fratello Eddie Murphy in Harlem Nights. Sono seguiti piccoli ruoli in Mo' Better Blues e Jungle Fever di Spike Lee, ma il suo primo ruolo importante è stato "MC Gusto" nella coomedia di culto CB4 del 1994 dove ha recitato al fianco di Chris Rock. L'anno successivo collabora come sceneggiatore alla comedy-horror Vampiro a Brooklyn con protagonista il fratello Eddie Murphy diretto da Wes Craven. Murphy Ha scritto anche Paper Soldiers con Kevin Hart e Norbit con Eddie Murphy ed è apparso in piccoli ruoli in film come The Players Club, Unconditional Love e Death of a Dynasty, ma alla fine l'attore è diventato noto al grande pubblico grazie agli sketch della serie tv "Charlie Murphy's True Hollywood Story" parte della serie tv Chappelle's Show in onda su Comedy Central. In questi sketch Murphy parodiava alcuni episodi di vita vissuta al fianco del fratello Eddie negli anni '80 e che hanno visto protagonisti tra gli altri i cantanti Rick James e il musicista Prince.

Dopo la brusca chiusura di Chappelle's Show, Charlie Murphy ha continuato a recitare in film come King's Ransom, Roll Bounce, Una notte al museo, Un nuovo marito per mamma, Matrimonio in famiglia, The Hustle e l'ultimo ruolo interpretato l'anno scorso nella commedia-horror Meet the Blacks. Murphy ha anche fornito la voce a Ed Wuncler III nella serie tv d'animazione The Boondocks, recitato in alcuni epiaodi della serie tv Are We There Yet? e più recentemente ha avuto un ruolo ricorrente nella serie tv Power prodotta da Curtis "50 Cent" Jackson per il network Starz.





