The Hitman's Bodyguard: terzo trailer e nuovi poster della commedia d'azione con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson

Di Pietro Ferraro giovedì 20 luglio 2017

Lionsgate ha reso disponibili un terzo trailer e 5 nuove locandine ufficiali della promettente commedia d'azione The Hitman's Bodyguard con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Un degli agenti di sicurezza più importanti al mondo (Ryan Reynolds) è chiamato a custodire la vita del suo nemico mortale, uno dei più famosi criminali del mondo (Samuel L. Jackson). La guardia del corpo implacabile e l'assassino manipolatore sono da anni sui fronti opposti della legge, ma vengono improvvisamente messi insieme per 24 folli ore. Durante il loro tempo insieme viaggiano dall'Inghilterra all'Aia braccati da un dittatore spietato dell'Europa dell'Est (Gary Oldman) e i suoi scagnozzi.

Il Patrick Hughes del sequel I Mercenari 3 dirige il film previsto nei cinema americani per il 18 agosto.





The Hitman's Bodyguard: nuovo trailer e locandine della commedia d'azione con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson

Dopo un primo teaser arrivato online lo scorso aprile, Lionsgate ha presentato un secondo trailer per la commedia d'azione The Hitman's Bodyguard con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. Lionsgate ha anche pubblicato 4 nuove locandine, tra cui un poster che fa il verso al classico "Guardia del corpo" e due character poster che ritraggono il killer Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) e il suo rancoroso bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds).

In questo nuovo trailer vediamo Michael Bryce mentre "estrae" uno dei suoi molti clienti interpretato da Richard E. Grant e scopriamo che Darius Kincaid è un testimone fondamentale nel processo al dittatore europeo interpretato da Oldman, per cui Michael Bryce è stato chiamato a proteggerlo. Nel video c'è anche il personaggio di Elodie Yung, che affida questo lavoro al riluttante Bryce apparentemente inconsapevole della loro storia, con Bryce che le dice che Kincaid ha cercato di ucciderlo pr ben 28 volte.

Il cast di supporto di The Hitman's Bodyguard include anche Kirsty Mitchell, Joaquim de Almeida, Sam Hazeldine, Joséphine de La Baume, Rod Hallett e Ori Pfeffer. Patrick Hughes (Red Hill, I Mercenari 3) dirige da una sceneggiatura di Tom O'Connor (Fire by Fire). il fil deutta nei cinema americnai il 18 agosto.





The Hitman's Bodyguard: trailer della commedia d'azione con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson

Deadpool e Nick Fury fanno squadra in un nuovo trailer senza censure di The Hitman's Bodyguard, non stiamo naturalmente parlando dei due personaggi Marvel, ma dei loro interpreti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson co-protagonisti di questo nuovo film d'azione in arrivo nei cinema americani il 18 agosto.

Salma Hayek si unisce al caos come la moglie altrettanto famosa di Jackson con un cast di supporto che comprende anche Elodie Yung, Kirsty Mitchell, Joaquim de Almeida, Sam Hazeldine, Joséphine de La Baume, Rod Hallett e Ori Pfeffer. Patrick Hughes (I Mercenari 3, Red Hill) dirige da una sceneggiatura di Tom O'Connor (Fire With Fire). Hughes ha sostituito il regista Pierre Morel (Io vi troverò, The Gunman) originariamente designato alla regia che ha abbandonato il progetto nel 2012.