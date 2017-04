Tutto quello che vuoi: nuove clip della commedia di Francesco Bruni

01 Distribution ha reso disponibili due prime clip con scene tratte da Tutto quello che vuoi, la commedia di Francesco Bruni ispirata al libro “Poco più di niente” di Cosimo Calamini.

Andrea Carpenzano e Giuliano Montaldo interpretano ripettivamente un ventiduenne turbolento e un poeta ottantacinquenne che si ritroveranno a ripercorrere insieme i ricordi dell'anziano che come indizi di una metaforica caccia al tesoro daranno vita ad un'improbabile amicizia.

Nel cast del film, nei cinema dal prossimo 11 maggio, anche Donatella Finocchiaro, Emanuele Propizio, Arturo Bruni e Raffaella Lebboroni.





Alessandro (Andrea Carpenzano) è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio (Giuliano Montaldo) un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po' smarrita dell’anziano poeta, e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e propria caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso cuore.

Il cast è completato da Arturo Bruni, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni, Andrea Lehotska, Riccardo Vitiello e Carolina Pavone.





Tutto quello che vuoi: poster, foto e trama della commedia di Francesco Bruni

L'11 maggio 01 Distribution porta nelle sale italiane Tutto quello che vuoi, film di Francesco Bruni liberamente ispirato al libro “Poco più di niente” di Cosimo Calamini edito da Garzanti.

Il film è interpretato da Giuliano Montaldo e Andrea Carpenzano con Arturo Bruni, Donatella Finocchiaro, Emanuele Propizio, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni, Andrea Lehotska, Riccardo Vitiello e Carolina Pavone.





Lo sceneggiatore Francesco Bruni è alla sua terza regia dopo Scialla! (Stai sereno) (2011) e Noi 4 (2014). Tra i crediti come scrittore di Bruni ricordiamo la serie tv Il Commissario Montalbano e diverse collaborazioni con Paolo Virzì (Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, Il Capitale Umano) e Ficarra e Picone (Nati stanchi, La Matassa, Il 7 e l'8). Bruni ha anche sceneggiato / adattato il recente Slam - Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli.