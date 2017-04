Al cinema dal 13 aprile: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 13 aprile 2017

Arrivano al cinema i bolidi di "Fast & Furious 8", i fantasmi di "Personal Shopper" e "Planetarium" e lo scambio di corpi all'italiana di "Moglie e Marito".

- Fast & Furious 8 (USA / Giappone / Francia / Canada / Samoa 2017 - Azione - Durata 136 minuti) di F. Gary Gray con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Trama: Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la squadra di assi del volante attraverserà il globo per impedire ad un hacker di scatenare il caos in tutto il mondo e iportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia. TRAILER ITALIANO

- Moglie e Marito (Italia 2017 - Commedia - Durata 100 minuti) di Simone Godano con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Sebastian Dimulescu, Gaetano Bruno, Francesca Agostini, Paola Calliari, Marta Gastini, Flavio Furno. Trama: Sofia e Andrea sono una bella coppia, anzi lo erano. Sposati da dieci anni, in piena crisi, pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell’altra...letteralmente. TRAILER UFFICIALE

- Lasciati andare (Italia 2017 - Commedia - Durata 102 minuti) di Francesco Amato con Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli, Pietro Sermonti. Trama: L'analista Elia con gli anni ha perso il distacco necessario con i suoi pazienti con la lucidità diventata indifferenza e il distacco noia. Ieratico e severo Elia vedrà la sua vita "energizzata" da Claudia (Veronica Echegui), una personal trainer buffa ed eccentrica, con il culto del corpo e un’innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro. TRAILER UFFICIALE

- Mal di pietre (Francia 2017 - Drammatico - Durata 116 minuti) di Nicole Garcia con Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, Brigitte Roüan, Victoire Du Bois. Trama: Gabrielle è costretta a sposare un uomo che non ama, ma un viaggio sulle Alpi le fa incontrare un affascinante reduce di guerra che risveglia in lei una passione e un desiderio di fuga sopiti. TRAILER ITALIANO

- Mothers (Italia 2017 - Drammatico - Durata 90 minuti) di Liana Marabini con Remo Girone, Christopher Lambert, Victoria Zinny, Mara Gualandris, Margherita Remotti. Trama: Una seduta di gruppo tenuta da una psicologa diventa l'occasione di condividere traumi derivanti dal terrorismo. Alla storia di due madri con figli "foreign fighters" si aggiungono quella della figlia di un imprenditore emiliano, un inviato di guerra israeliano e di un'artista che non accetta di essere sopravvissuta alla sua famiglia. TRAILER UFFICIALE

- Personal Shopper (Francia 2017 - Drammatico - Durata 105 minuti) di Olivier Assayas con Kristen Stewart, Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie, Nora von Waldstätten, Sigrid Bouaziz. Trama: Maureen è una giovane donna americana che vive a Parigi e lavora come personal shopper. Maureen ha anche il dono di comunicare con gli spiriti e sta cercando un contatto con l'aldilà per elaborare il lutto di un fratello gemello recentemente scomparso. Entrerà così in contatto con una presenza spettrale ma non è sicura che si tratti del fratello. TRAILER ITALIANO

- Planetarium (Francia / USA 2017 - Drammatico - Durata 106 minuti) di Rebecca Zlotowski con Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger, Louis Garrel, Rosa Bursztein. Trama: Due sorelle americane CHE alla fine degli anni 30 praticano sedute spiritiche intraprendono un tour europeo che farà tappa a Parigi, dove un ambizioso e controverso regista offrirà loro l'opportunità di partecipare al primo vero film sull’esistenza dei fantasmi. TRAILER ITALIANO

- Un Altro Me (Italia 2017 - Documentario - Durata 83 minuti) di Claudio Casazza. Trama: Il percorso terapeutico di un gruppo condannati per reati sessuali seguiti da un equipe di psicologi, criminologi e terapeuti che stanno portando avanti il primo esperimento in Italia per evitare il rischio che le violenze siano compiute ancora. Un anno accanto a loro per capire chi sono, cosa pensano e quali sono le dinamiche profonde di chi ha commesso un reato sessuale. E mostrare che un cambiamento è possibile. TRAILER UFFICIALE