Il Principe Cerca Moglie, gli sceneggiatori dell'originale per il sequel

Di Federico Boni giovedì 13 aprile 2017

Il Principe Cerca Moglie 2 è in lavorazione ad Hollywood.

Uscito nel 1988, Un Principe Cerca Moglie di John Landis confermò una volta per tutte la travolgente forza al box office di Eddie Murhpy, con 288,752,301 dollari incassati in tutto il mondo. Candidato a due premi Oscar (miglior trucco e migliori costumi) , il film divenne da subito un classico, con il trentennale che potrebbe essere festeggiato con il più clamoroso dei sequel. A detta di 'The Tracking Board', infatti, in casa Paramount Pictures hanno incaricato i due sceneggiatori originali della pellicola, Barry Blaustein e David Sheffield, di dar vita ad un capitolo 2.

Protagonista, ovviamente, proprio Eddie Murphy, ormai da anni re Akeem e finalmente pronto a tornare negli States dopo decenni d'assenza (Coming to America il titolo originale). Tutto tace sulle eventuali conferme di Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, John Amos, Eriq La Salle e Louie Anderson, co-protagonisti del titolo del 1988.

Kevin Misher (Mirror Mirror, il remake di Carrie) produrrà il tutto, con Murhpy, da tempo ormai lontanissimo parente del divo che fu, sempre più a caccia di sequel. In attesa dell'ormai mitologico Beverly Hills IV, infatti, Eddie dovrebbe prender parte a I Gemelli 3, al fianco di Danny De Vito ed Arnold Schwarzenegger. Tutto tace, invece, sul biopic di Richard Pryor diretto da Lee Daniels.

Barry Blaustein e David Sheffield, dopo Il Principe Cerca Moglie, hanno scritto altri due titoli interpretati da Murphy: Il Professore Matto 1 e 2.

Fonte: Comingsoon.net