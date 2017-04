Stasera in tv: "Suspect - Presunto colpevole" su Rete 4

Di Pietro Ferraro venerdì 14 aprile 2017

Rete 4 stasera propone "Suspect - Presunto colpevole", film thriller del 1987 diretto da Peter Yates e interpretato da Cher, Liam Neeson, Dennis Quaid e Joe Mantegna.





Cast e personaggi

Cher: Avvocato Kathleen Riley

Liam Neeson: Carl Wayne Anderson

Dennis Quaid: Eddie Sanger

John Mahoney: Giudice Matthew Bishop Helms

Joe Mantegna: Procuratore Charlie Stella

Philip Bosco: Segretario Paul Gray

Fred Melamed: Avvocato Morty Rosenthal

Sam Gray: Giudice Louis Weiss

Bill Cobbs: Giudice Franklin

Richard Gant: Everett Bennett

Doppiatori italiani

Maria Pia Di Meo: Avvocato Kathleen Riley

Alessandro Rossi: Carl Wayne Anderson

Roberto Chevalier: Eddie Sanger

Giorgio Lopez: Giudice Matthew Bishop Helms

Francesco Pannofino: Procuratore Charlie Stella

Sandro Sardone: Giudice Franklin

Franco Chillemi: Everett Bennett





La trama

Un giudice si suicida e la sua segretaria viene trovato assassinata. Un senzatetto sordomuto, Carl Anderson (Liam Neeson), viene arrestato per l'omicidio della donna e gli viene assegnato il difensore d'ufficiao Kathleen Riley (Cher). Inizialmente senza prove a discarico e senza testimoni Kathleen ottiene il supporto di Eddie Sanger (Dennis Quaid), un giurato e consigliere governativo che mette la sua esperienza al servizio della difesa. Insieme i due proveranno a sbrogliare l'intricata matassa che li porterà ad un'inattesa svolta "complottista" e a trovare il vero omicida.





Curiosità



Liam Neeson ha vissuto in un rifugio per senzatetto a Washington per due giorni, per prepararsi al suo ruolo e avere una migliore idea della vita che queste persone conducono.



Cher parlando del casting e del suo personaggio ha dichiarato: "Ho letto il copione e mi è davvero, davvero piaciuto, ma ero anche molto intimidita. Non so nulla dal punto di vista legale, così ho scelto di ritrarre gli aspetti del personaggio di Kathleen che conoscevo e in cui mi potevo riconoscere, quindi i termini legali e il linguaggio sono stati una conseguenza. Li ho usati come se li avessi utilizzati per tutta la mia vita. La parte più semplice è stata stare di fronte alla giuria. La parte più difficile essere abbastanza credibile da far credere alla gente di sapere cosa stessi facendo. Devi far credere loro che sei stata una studentessa, sei andata al college, sei andata alla scuola di legge e hai fatto l'avvocato per otto anni. Questa è la parte più difficile".



Cher per prepararsi al suo ruolo di avvocatessa ha trascorso molto tempo nell'ufficio del difensore civico a Washington con molti dei loro avvocati, e ha assistito a diverse cause dei tribunali della zona di Georgetown (Distretto di Columbia). Cher ha detto: "Ho assistito ad un vero e proprio processo per omicidio, ed è enormemente diverso da qualsiasi cosa io abbia mai visto in un film o in televisione. Sono andata in una prigione e ho trascorso del tempo con alcuni detenuti ed è stata un'esperienza incredibile. E' così strano, perché io guardo queste persone e penso che loro sono tutti i figli di qualcuno, o il fratello, o il padre, ma hanno tutti intrapreso la strada sbagliata".



Dennis Quaid per preparare il suo ruo di lobbista si è preso circa un mese prima dell'inizio delle riprese per parlare e passare del tempo con i lobbisti di Capitol Hill, così come giurati e giudici.



Il produttore esecutivo John Veitch sulle riprese del film: "Washington è dove la storia si svolge e siamo stati estremamente fortunati ad essere in grado di filmare in tutte le location indicate nella sceneggiatura. In passato alcune case cinematografiche avevano abusato di questo privilegio filmando in alcuni degli edifici chiave del governo, e quindi abbiamo dovuto compensare in qualche modo. Quando la produzione è stata completata, i servizi segreti ci hanno ringraziato e hanno detto che potevamo tornare quando volevamo.



Il regista Peter Yates sul film: "E' una storia di integrità. Un sacco di film si svolgono in aula, ma ho avuto sempre la sensazione che tutto venisse raccontato in un'aula di tribunale, tranne la verità. Con questo voglio dire che le informazioni fornite sulla parte legale sono giuste e precise, ma quello che manca è l'emozione del momento in cui l'omicidio è avvenuto, quando il divorzio è accaduto, o quando si è verificata l'aggressione. Penso che quello che lo sceneggiatore Eric Roth ha fatto con questo script è riuscire a stabilire uno stile, per cui vediamo cosa è successo prima delle scene in tribunale. In questo modo si ottiene il contrasto tra l'emozione dell'evento vero e proprio e la sua descrizione quasi clinica fatta in seguito".



Il produttore Daniel A. Sherkow sulle riprese del film: "Era importante per noi non solo raccontare Washington visivamente, ma essere in grado di girare sul posto, in modo che il senso della città fosse ben percettibile anche se si stava girando in interni. Inoltre la totale cooperazione del governo, sia a livello locale che federale, ci ha dato accesso a luoghi che sarebbe stato impossibile replicare su un set".



Suspect è uno dei tre film in cui ha recitato Cher che sono usciti nel 1987; gli altri due sono Stregata dalla luna (1987) e Le streghe di Eastwick (1987). Cher è stato candidata all'Oscar per Stregata dalla luna, vincendo una statuetta come miglior attrice.



John Veitch sulla parte legale del film: "Il nostro film è molto fedele dal punto di vista legale. Abbiamo avuto sul set con noi un consulente tecnico dell'ufficio difensori pubblici che osservava e supervisionava le scene in tribunale e le procedure legali. Non abbiamo tentato di prenderci qualche licenza drammatica, gli chiedevamo: "E' corretto quello che abbiamo fatto, è questo il modo in cui deve essere fatto?" Se lei rispondeva 'no' cambiavamo la scena in modo che si conformasse alla modalità corretta".



Il film costato 16 milioni di dollari ne ha incassati negli Stati Uniti circa 18.7 (incasso internazionale non disponibile).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Michael Kamen (Arma letale, Trappola di cristallo, X-Men, 007 - Vendetta privata).



TRACK LISTINGS

1. Main Title 1:57

2. Lady In The Lake 1:29

3. Carl 2:13

4. You're Deaf 1:20

5. Kathleen 1:55

6. Help Me 2:16

7. Kath and Morty 1:27

8. Private Eye 1:53

9. Waiting For Vote 1:20

10. Complicity 1:09

11. Cufflink / Michael 3:18

12. Michael Strikes 1:31

13. Eddie Finds Michael 3:42

14. The Files 2:21

15. The Cells 6:38

16. The Courtroom 1:24

17. End Credits 2:47