Stasera in tv: "Vita di Pi" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 14 aprile 2017

Rai 2 stasera propone "Vita di Pi", film drammatico del 2012 diretto da Ang Lee e intepretato da Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall e Gérard Depardieu.





Cast e personaggi

Suraj Sharma: Pi

Irrfan Khan: Pi adulto

Rafe Spall: Yann Martel

Gérard Depardieu: cuoco francese

Tabu: madre di Pi

Adil Hussain: padre di Pi

Ayush Tandon: giovane Pi

Andrea Di Stefano: prete

Doppiatori italiani

Niccolò Guidi: Pi

Angelo Maggi: Pi adulto

Edoardo Stoppacciaro: Yann Martel

Jacques Peyrac: cuoco francese

Daniela Calò: madre di Pi

Paolo Marchese: padre di Pi

Tito Marteddu: giovane Pi

Roberto Draghetti: prete





Trama e recensione

Il film segue la vicenda di un ragazzo che sopravvive a un naufragio e affronta un viaggio epico all’insegna dell’avventura e della scoperta. Durante il suo viaggio in balia del mare, il giovane stringe un legame sorprendente e imprevisto con un altro sopravvissuto...una temibile tigre del Bengala.

Vita di Pi: Recensione del film di Ang Lee Ang Lee torna nelle nostre sale con lo spettacolare Vita di Pi. Ecco la recensione di Cineblog





Curiosità



Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel che ha venduto oltre sette milioni di copie ed è rimasto per anni nelle classifiche dei bestseller.



Il film è stato candidato a 11 Premio Oscar vincendo 4 statuette: Miglior regia, fotografia, effetti speciali e colonna sonora.



Il film ha vinto anche un Golden Globe (Migliore colonna sonora) e due BAFTA (Migliore fotografia ed effetti speciali).



Pi resta sulla scialuppa per 227 giorni.



Tobey Maguire era stato originariamente scelto per il ruolo dello "Scrittore". Anche se aveva girato le sue scene, è stato poi sostituito da Rafe Spall. Ang Lee pensava che Maguire fosse troppo famoso per un ruolo così piccolo e sarebbe stato fonte di distrazione.



Suraj Sharma non è mai stato in barca con una vera tigre. La maggior parte delle inquadraure della tigre erano realizzate in CG. Solo alcune scene, come la tigre che nuota in acqua, hanno incluso un tigre reale.



Suraj Sharma non ha mai voluto fare un provino per il film. Andò ad un casting per sostenere suo fratello e alla fine ha battuto 3.000 aspiranti per il ruolo principale. Suraj Sharma in principio non voleva andare perché avrebbe significato aspettare per ore, così il fratello lo ha convinto dicendo a Suraj che gli avrebbe comprato un sandwich da Subway dopo l'audizione.



Il nome Richard Parker è stato precedentemente associato con diversi naufragi. 1) Nel romanzo di Edgar Allan Poe "Storia di Arthur Gordon Pym", pubblicato nel 1838, Richard Parker è un membro di un gruppo di naufraghi che ricorrono al cannibalismo. 2) Nel 1884, una nave chiamata Mignorette affondò nell'oceano. Quattro persone si salvarono tra cui un mozzo di nome Richard Parker, che è stato successivamente ucciso e mangiato dagli altri tre sopravvissuti.



Ang Lee ha assunto Steven Callahan come "consulente nautico" Nel 1982 Callahan è sopravvissuto 76 giorni alla deriva su una scialuppa di gomma nell'Atlantico dopo che la sua barca a vela era affondata



L'inquadratura con Pi che dorme sul telone, con Richard rannicchiata nella barca e i pesci che nuotano sotto di loro replica la copertina più conosciuta del libro su cui è basato il film.



La società di effetti speciali "Rhythm & Hues" ha vinto un Oscar per questo film. L'oscar è arrivato due settimane dopo che l'azienda ha dichiarato fallimento. Ang Lee agli Oscar non ha menzionato il lavoro nel film del team degli effetti speciali nonostante il premio e il fatto che la maggior parte del lavoro in questo film è stato fatto da questa squadra.



Il nome della nave da carico giapponese, Tzimtzum, è una parola ebraica usata nel 16° secolo dal cabalista Isaac Luria che significa letteralmente "ritrazione" o "contrazione" ed è utilizzata originariamente dai cabalisti in riferimento all'idea di una "autolimitazione" di Dio che si "ritrae" nell'atto della creazione del mondo. Nel romanzo il Pi adulto la cita in una tesi universitaria sulle teorie di Luria sulla creazione. Nel film la cita insegnando in un corso sulla Cabala.



Pi è visto leggere "L'isola misteriosa" (sequel di "20.000 leghe sotto i mari") di Jules Verne, una raccolta di Fyodor Dostoevsky e "Lo straniero (L'Etranger)" di Albert Camus.



Lo scrittore Yann Martel ha detto essere stato ispirato da una recensione di un libro dell'autore brasiliano Moacyr Scliar, un racconto del 1981 dal titolo "Piccola guida per naufraghi con giaguaro e senza sestante (Max e os felinos)" su un profugo ebreo-tedesco che ha attraversato l'Oceano Atlantico condividenso la sua barca con un giaguaro.



Dal momento che i diritti sul libro sono stati opzionati nel 2002, molti registi sono stati candidati alla regia dell'adattamento tra questi M. Night Shyamalan, Alfonso Cuarón e Jean-Pierre Jeunet.



Diverse inquadrature mostrano il profilo di un Vishnu supino. La divinità indù appare nelle colline in lontananza quando Pi è in vacanza e visita la chiesa. Appare anche nelle nuvole in una notte buia in mare, da la forma alla Fossa delle Marianne sulla mappa oceanica e si scorge nel profilo dell'isola carnivora.



Il film costato 120 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 609.







La colonna sonora



Le musiche originali del film premiate con un Oscar sono del compositore canadese Mychael Danna .

.

La colonna sonora del film ha ricevuto una doppia nomination agli Oscar, oltre a quella per le musiche originali c'è anche una candidatura per la Migliore canzone assegnata al brano "Pi's Lullaby", composto da Danna con la vocalist e musicista indiana Bombay Jayashri.



Della colonna sonora fa parte anche il brano "Manzil" composto da Shri e interpretato dal cantante indiano Suraj Jagan , quest'ultimo noto per aver interpretato il brano "Give Me Some Sunshine", parte della colonna sonora della commedia indiana 3 Idiots.

Tra i precedenti lavori di Danna vi segnaliamo musiche per la commedia Little Miss Sunshine (2006), il cartoon Surf's Up - I re delle onde (2007), il fantastico Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo (2009) e il dramma a sfondo sportivo Moneyball - L'arte di vincere (2011) e il cinecomic Deadpool (2016).



TRACK LISTINGS

01. Pi’s Lullaby

02. Piscine Molitor Patel

03. Pondicherry

04. Meeting Krishna

05. Christ in the Mountains

06. Thank you Vishnu for Introducing me to Christ

07. Richard Parker

08. Appa’s Lesson

09. Anandi

10. Leaving India

11. The Deepest Spot on Earth

12. Tsimtsum

13. Death of the Zebra

14. First Night, First Day

15. Set Your House in Order

16. Skinny Vegetarian Boy

17. Pi and Richard Parker

18. The Whale

19. Flying Fish

20. Tiger Training

21. Orphans

22. Tiger Vision

23. God Storm

24. I’m Ready now

25. The Island

26. Back to the World

27. The Second Story

28. Which Story do you Prefer?

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.