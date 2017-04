La moglie di Frankenstein, Bill Condon alla regia

Di Federico Boni venerdì 14 aprile 2017

Da una Bestia all'altra. Bill Condon dirigerà il nuovo La moglie di Frankenstein.

Box Office, La Bella e la Bestia abbatte il muro del miliardo worldwide La Bella e la Bestia è diventato il 29esimo film 'miliardario' della Storia. Il 14esimo targato Disney. Dopo il boom de La Bella e la Bestia, 1,002,405,115 dollari incassati in tutto il mondo, Bill Condon è passato alla cassa. Sarà infatti il regista di Dreamgirls e Demoni e Dei (con cui vinse l'Oscar per lo script) a dirigere l'annunicato La moglie di Frankenstein, ennesimo titolo del Monsterverse Universal. Parola di Deadline.

Oltre a La Mummia, in uscita il 9 giugno prossimo, lo studios ha in canna altri film dedicati a The Wolfman, L'uomo invisibile, Van Helsing e Il mostro della laguna nera, senza poi dimenticare Dracula Untold uscito nel 2014. Due le date ad oggi prenotate: 13 aprile 2018 e 15 febbraio 2019. Alex Kurtzman e Chris Morgan produrranno questo nuovo La moglie di Frankenstein, horror gotico nel 1935 portato in sala da James Whale. Un vero e proprio classico, 20 anni fa scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, nonché sequel ufficiale del Frankenstein del 1931.

Anni fa si parlò di una Angelina Jolie in corsa per il ruolo della protagonista, nel '35 interpretata da Elsa Lanchester. Al suo fianco, nei panni della Creatura, l'iconico Boris Karloff.

Fonte: Comingsoon.net