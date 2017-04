Film 2018-2019: Robert Duvall in Widows - Shameik Moore sarà l'Uomo Ragno animato

Di Federico Boni venerdì 14 aprile 2017

Cast sempre più ricco per Widows di Steve McQueen.

Film 2018-2019: Hugo Weaving in Mortal Engines - Dolph Lundgren per Aquaman La Paramount abbandona Triple Frontier, film di J.C. Chandor con protagonisti Mahershala Ali, Tom Hardy e Channing Tatum. - Widows: cast sempre più ricco per Widows di Steve McQueen, con Robert Duvall che andrà ad affiancare Liam Neeson, Colin Farrell, Viola Davis, Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo. . Adattamento cinematografico dell'omonima miniserie britannica del 1983, il film vede allo script lo stesso regista di 12 anni schiavo insieme a Gillian Flynn, autrice nonché sceneggiatrice di Gone Girl. Al centro della storia tre vedove chiamate a vendicare i rispettivi mariti, uccisi in azione in quanto ladri. Le tre donne completeranno il lavoro mai finito dai rispettivi coniugi. Duvall interpreterà il padre di Farrell, che aiuterà le tre vedove a compiere la loro missione.

- Spider-Man: da The Get Down a Spider-Man. Shameik Moore sarà infatti la voce del primo storico Uomo Ragno animato. Parola dell'Hollywood Reporter. Moore andrà ad indossare la tutina di Miles Morales, primo Spider-Man afroamericano. Al suo fianco Liev Schreiber, che andrà a doppiare un misterioso villain. Creato da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, Morales è un ragazzo nero con origini latine-portoricane nato dopo la morte di Peter Parker per mano della sua nemesi Norman Osborn: Miles è diventato il nuovo Ultimate Spider-Man nell'agosto del 2011. Non un 'emulatore', ma un vero e proprio nuovo Spider-Man, perché punto da un ragno con degli strani numeri sul dorso. A dirigere il tutto Bob Persichetti, sceneggiatore de Il Piccolo Principe, affiancato da Peter Ramsey, con Phil Lord e Chris Miller sceneggiatori e produttori, per un'uscita in sala datata 21 dicembre 2018.