Bohemian Rhapsody, il biopic su Freddie Mercury al cinema nel 2018

Di Federico Boni venerdì 14 aprile 2017

Freddie Mercury tornerà a vivere al cinema con l'atteso biopic.

Forse ci siamo. Dopo anni di rumor, rinvii e litigi, l'atteso biopic su Freddie Mercury, voce e anima dei Queen, è pronto a tramutarsi in realtà. Brian May, storico chitarrista della band britannica, ha infatti confermato al The Daily Star l'imminente via alle riprese di 'Bohemian Rhapsody'.

“Il film di Freddie è in arrivo, prima di quanto si possa pensare. L’anno prossimo!”

.