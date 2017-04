Film Italiani, novità: Max Tortora ne La Banda dei miracoli, Stefano Accorsi in Made in Italy?

Di Mr. Odo venerdì 14 aprile 2017

Max Tortora lavorerà per la quarta volta con Carlo Vanzina, mentre Stefano Accorsi potrebbe tornare a collaborare con Ligabue.

Il premio: nel nuovo film diretto e interpretato da Alessandro Gassmann vedremo Rocco Papaleo, Gigi Proietti, Matilda De Angelis, Amanda Lear e Anna Foglietta. Il film, prodotto dalla IIF Italian International Film, racconta il viaggio di una famiglia molto particolare da Roma a Stoccolma. (Fonte: Askanews)

La banda dei miracoli: Max Tortora è entrato a far parte della nuova commedia scritta diretta da Carlo Vanzina (che l'ha scritta col fratello Enrico), interpretata da Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso. (Fonte: Askanews)

Made in Italy: Stefano Accorsi potrebbe essere il protagonista del nuovo film diretto da Luciano Ligabue. (Fonte: Askanews)

Sembra mio figlio: inizieranno domani in Iran (primo film ad essere girato in questo Paese dopo 50 anni) le riprese del nuovo drammatico diretto da Costanza Quatriglio, che l'ha anche scritto con Doriana Leondeff, grazie alla collaborazione con Mohammad Jan Azad. Il film, prodotto dalla Ascent Film con Rai Cinema, in coproduzione con Caviar Film (Belgio), Antitalent (Croazia) e Tangerine (Iran), interpretato da Hazara Basir Ahang, Tihana Lazovic e Dawood Yousefi, racconta la storia di Ismail, che da bambino è sfuggito alle persecuzioni contro il popolo Hazara in Afghanistan e oggi è un uomo e vive in Italia ... tutto cambia quando viene a sapere che forse sua madre è ancora viva. Le riprese dureranno due settimane e si svolgeranno nelle regioni di Varamin, Sangan e Baragan. In autunno sono state girate le scene italiane in Friuli e Puglia.