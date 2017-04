Star Wars 8: Rian Johnson e Daisy Ridley parlano dell'identità dei genitori di Rey

Di Pietro Ferraro domenica 16 aprile 2017

Il regista Rian Johnson e l'attrice Daisy Ridley hanno entrambi confermato che i genitori di Rey saranno parte della trama di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Il retroscena sulle origini di Rey e Finn è un mistero che sarà svelato in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, anche se i fan sembrano molto più interessati a scoprire chi siano i genitori di Rey piuttosto che il cognome di Finn. Non è ancora certo se i genitori di Rey saranno svelati in Star Wars 8, ma una cosa è certa, la sua discendenza è parte cruciale della trama e sarà affrontata ad un certo punto nel film. Come lo sappiamo per certo? Perché il regista Rian Johnson e la protagonista Daisy Ridley lo hanno promesso pubblicamente.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - primo trailer italiano di 'Star Wars 8'

Quello che non promettono è che una risposta definitiva sarà servita ai fan su un piatto d'argento. Forse saremo costretti a leggere tra le righe, ma la risposta ci sarà. Anche prima che il "Risveglio della Forza" debuttasse nei cinema la domanda se Rey fosse o meno una Skywalker o se avesse in se una qualche forma di manipolazione midi-chlorian era un qualcosa che tutti si sono chiesti. Lei venne lasciata sul pianeta Jakku con il mercante di rottami Unkar Plutt per poi ritrovarsi anch'ella a recuperare rottami nel deserto per sopravvivere. Perché i suoi genitori o tutori hanno fatto una cosa simile?

Finora le speculazioni sul suo albero genealogico si sono moltiplicate in maniera esponenziale. Alcuni credono che lei sia la figlia di Han e Leia, il che farebbe di lei la sorella di Kylo Ren. Altri pensano che potrebbe essere un discendente di Obi-Wan Kenobi. Una delle teorie più audaci e che lei sia la reincarnazione di Anakin o forse c'è qualcosa di più sinistro dietro la sua nascita. Chi lo sa? Quel che è certo è che l'Episodio 8 fornirà ancora molto materiale su cui ipotizzare.

Good Morning America ha incontrato Rian Johnson e gli ha chiesto a bruciapelo se nel film saranno rivelati i genitori di Rey e il regista ha risposto così.

E' qualcosa che assolutamente sta per essere affrontato nel film attraverso un sacco di sorprese e un sacco di colpi di scena, e voglio davvero che le persone sperimentino questo quando vedranno il film per la prima volta. Come approcciamo questo elemento, ciò che si prova rispetto ad esso e ciò che accade con esso sarà parte del film.

Anche Daisy Ridley ha offerto durante un'intervista con MTV qualche ragguaglio sulla possibile rivelazione dei suoi genitori, anche se lei non si lascia sfuggire il segreto.

L'unica cosa che ho visto, perché ho fatto qualche sessione di doppiaggio la settimana scorsa, erano un po' di clip di qualcosa che non sapevo che sarebbe successo nel film e ho pensato "Oh, Wow, OK". Penso che un bel paio di domande che le persone si sono poste avranno una risposta.

Il risveglio della Forza ha generato un sacco di domande e i fan vogliono una risposta, ma è molto probabile che Star Wars 8 pur dando qualche risposta in realtà ne fornirà di nuove e più grandi impostando gli eventi di Star Wars 9.