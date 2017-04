Star Wars Celebration: prima foto e dettagli sul personaggio di Kelly Marie Tran in "Star Wars 8"

Di Pietro Ferraro sabato 15 aprile 2017

Kelly Marie Tran ospite a sorpresa alla "Star Wars Celebration" ha rivelato nuovi dettagli sul suo ruolo durante il panel di "Star Wars 8".

Quando è stato annunciato che ci sarebbe stato un panel per Star Wars: Gli Ultimi Jedi alla Star Wars Celebration di quest'anno, gli unici ospiti confermati al momento erano il regista Rian Johnson e il produttore / presidente LucasFilm Kathleen Kennedy. Naturalmente la maggior parte dei fan sapevano che ci sarebbero molti più ospiti a sorpresa nel corso del panel della durata di un'ora, che avrebbe visto anche la presenza di Mark Hamill (Luke Skywalker), Daisy Ridley (Rey) e John Boyega (Finn). Uno di questi ospiti a sorpresa è stata l'attrice Kelly Marie Tran che ha fatto il suo debutto alla Star Wars Celebration e presentato il suo nuovo personaggio, Rose.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - primo trailer italiano di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Una delle innumerevoli voci che hanno accompagnato la produzione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha rivelato che Kelly Marie Tran interpreta un personaggio di nome Rose che pare accompagnerà Finn in una missione segreta per infiltrarsi in un imponente Star Destroyer. Anche se non sono stai forniti dettagli sulla trama, nel corso del panel di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato confermato dall'attrice stessa che il nome del suo personaggio è Rose ed è stata fornita una prima immagine che potete vedere nella foto che apre l'articolo.

Il nome del mio personaggio è Rose. Fa parte della Resistenza e lavora nella manutenzione e non vedo l'ora che la incontriate.

Ci sono state voci che Rose trascorrerà la maggior parte del film con Finn nella sua missione sotto copertura, ma come diventerà parte di questa missione non è ancora chiaro. Un recente rumor riportava che Finn si troverà a indossare una uniforme da ufficiale del Primo Ordine quando viene scoperto da uno Stormtrooper interpretato da Tom Hardy, che si congratula con lui per la sua promozione a spia sotto copertura, questa falsa notizia è stata creata per nascondere la sua defezione e utilizzata come propaganda dal Primo Ordine. Una parte di questa missione pare includerà anche una tappa su un pianeta casinò.

Il regista Rian Johnson durante il panel ha fatto luce sulle qualità che Rose incarna come personaggio.

Lei è piuttosto stilosa. Rose è un addetto alla manutenzione nella Resistenza e per me che da bambino sono cresciuto in Colorado guardando questi film, guardare Luke Skywalker diventare un eroe è il motivo per cui le persone hanno risposto con entusiasmo anche a Rey, l'idea è che chiunque tu sia e ovunque ti trovi potresti diventare il più improbabile degli eroi. L'idea che qualcuno là fuori, chiunque di noi, può fare un passo e diventare un eroe, è la realtà da cui il personaggio di Rose proviene. Non è un soldato e non ha bisogno di essere un eroe, ma lei viene coinvolta in una grande avventura con Finn. Kelly incarna questo per me.

Quando LucasFilm ha annunciato il casting di Kelly Marie Tran, si vociferava che nel film avrebbe avuto un ruolo fondamentale che l'avrebbe vista al fianco di John Boyega in un ruolo da protagonista. Kelly Marie Tran non è esattamente un volto nuovo per quanto riguarda la recitazione essendo apparsa nel film XOXO e in alcuni episodi di CollegeHumor Originals, About a Boy e Gortimer Gibbon's Life on Normal Street, ma non è neanche un nome familiare, ma Star Wars 8 potrebbe cambiare la vita di questa ragazza come già accaduto con altri attori.

Kelly Marie Tran ha anche rivelato che per un lungo periodo di tempo non ha potuto rivelare nemmeno alla sua famiglia del suo casting nel film.

Non l'hanno saputo per quattro mesi. Ho detto loro che stavo facendo un film indipendente in Canada. Ad un certo punto ho potuto rivelarlo, ma fino ad allora hanno pensato fossi davvero in Canada. E' stato molto impegnativo.

Purtroppo, il personaggio di Kelly Marie Tran non è stato mostrato nel primo trailer di Star Wars 8 che è stato presentato al panel per poi approdare online, ma ora che il suo personaggio è stato ufficialmente presentato, speriamo a breve di avere ulteriori dettagli. Star Wars: Gli ultimi Jedi arriva nei cinema a dicembre.

