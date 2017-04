Guardiani della Galassia Vol. 2: nuova action figure di Star-Lord

Di Pietro Ferraro martedì 18 aprile 2017

Hot Toys annuncia la nuova action figure di Star-Lord nel sequel Marvel "Guardiani della Galassia Vol. 2".

Con la data di uscita italiana di Guardiani della Galassia 2 fissata al prossimo 25 aprile, Hot Toys ha svelato la nuova action-doll di Chris Pratt nei panni di Star-Lord in questo atteso sequel Marvel che riporta su schermo un personaggio sbruffone, eroico e un po' canaglia ispirato palesemente all'iconico Han Solo di Star Wars.

Guardiani della galassia 2: nuova action figure Hot Toys di Rocket Raccoon Dal sequel "Guardiani della galassia Vol. 2" una nuova action-doll di Rocket Raccoon.

Riusciranno i nostri eroi "per caso" a salvare la galassia per la seconda volta? Ma soprattutto il regista James Gunn, già confermato per un terzo film, riuscirà a bissare il successo e la qualità di uno dei migliori cinecomic di sempre?.

La testa della figure è come di consueto scolpita in maniera impressionante e replica nel dettaglio il volto di Chris Pratt, con la figure dotata di una testa alternativa con maschera removibile. Il set accessori e costume includono una giacca rossa in simil-pelle, una coppia di blaster, un nuovo jetpack con piastre pettorali corazzate e una miniatura di Baby Groot che può essere posta sulla spalla di Star-Lord. Disponibile anche una versione "deluxe" che includerà un ulteriore casco di Star-Lord con occhi illuminati a LED che può essere indossato sulla testa della figure e un cappotto lungo rosso in simil-pelle.

Il set di accessori è completato da un set di quattro mani guantate intercambiabili per varie prese e pose, una t-shirt di colore grigio a maniche lunghe, una cintura in simil-pelle con fondine per la pistola, un paio di pantaloni Borgogna con imbottiture e un paio di stivali rossi e neri. La figure dì Star-Lord viene fornita con un lettore portatile di cassette audio con auricolare, una cassetta, due collane e una base con targhetta personaggio e logo del film.

Trovate la nuova action-doll di Star-Lord in pre-ordine a questo LINK.