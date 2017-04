Box Office Italia 18 aprile, Fast and Furious 8 sopra gli 8 milioni

Di Federico Boni mercoledì 19 aprile 2017

Fast and Furious 8 domina il weekend pasquale.

Altri 703.050 euro in 24 ore per Fast and Furious 8, sempre più primatista al botteghino italiano. 8.175.396 euro e 1.111.863 spettatori paganti in 6 giorni per la pellicola Universal, inseguita dai 118.369 euro de I Puffi e dai 68.747 euro de La Bella e la Bestia. Il titolo Disney ha così infranto il muro dei 20 milioni (20.043.851 euro, per la precisione), con 3.138.318 ticket staccati. Vedremo se Furious 8 saprà fare di meglio.

4° piazza con 65.684 euro per Moglie e Marito, seguito dai 46.920 euro di Lasciati Andare e dai 20.725 euro dei Power Rangers. Chiusura di chart con i 18.953 euro di Ghost in the shell, gli 11.737 euro de L'altro volto della Speranza, gli 8.959 euro di Ballerina e gli 8.880 euro di Underworld 5.



FAST & FURIOUS 8 € 703.050 - 113.396 spettatori



I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA € 118.369 - 21.907 spettatori



LA BELLA E LA BESTIA € 68.747 - 12.551 spettatori



MOGLIE E MARITO € 65.684 - 12.495 spettatori



LASCIATI ANDARE € 46.920 - 9.043 spettatori



POWER RANGERS € 20.725 - 3.742 spettatori



GHOST IN THE SHELL € 18.953 - 3.292 spettatori



L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA € 11.737 - 2.183 spettatori



BALLERINA € 8.959 - 2.584 spettatori



UNDERWORLD: BLOOD WARS € 8.880 - 1.576 spettatori





Una ricca pasquetta da 1.251.847 euro. Fast and Furious 8 ha dominato anche il botteghino di ieri, arrivando così ai 7.454.148 euro totali in 5 giorni di programmazione. Dietro il titolo Universal Baby Boss, uscito in anteprima per 24 ore e in grado di incassare 570.643 euro in 24 ore. Sul podio Moglie e marito con 223.042 euro, seguito dai 185.131 euro de I Puffi e dai 179.157 euro di Lasciati Andare.

Sesta piazza con 156.597 euro per La Bella e la Bestia, ormai arrivato ad un niente dai 20 milioni (19.973.025 euro, per la precisione), con l'Altro volto della Speranza a quota 47.809 euro, Ghost in the Shell con 43.202 euro, i Power Rangers con 37.993 euro e Libere Disobbedienti Innamorate decimo con 27.437 euro.



FAST & FURIOUS 8 € 1.251.847 - 162.005 spettatori



BABY BOSS € 570.643 - 83.328 spettatori



MOGLIE E MARITO € 223.042 - 32.285 spettatori



I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA € 185.131 - 27.649 spettatori



LASCIATI ANDARE € 179.157 - 26.794 spettatori



LA BELLA E LA BESTIA € 156.597 - 21.688 spettatori



L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA € 47.809 - 7.377 spettatori



GHOST IN THE SHELL € 43.202 - 5.721 spettatori



POWER RANGERS € 37.993 - 5.436 spettatori



LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE - IN BETWEEN € 27.437 - 4.352 spettatori





Da record in tutto il mondo ma da urlo anche in Italia. Fast and Furious 8 ha sbancato il botteghino tricolore, incassando 6.156.364 euro in 4 giorni, con 827.504 spettatori paganti e una media di 7.426 euro a sala. Nel 2015 furono 7.139.000 euro, per poi chiudere ad un passo dai 19 milioni, mentre nel 2013 il 6° capitolo esordì con 5.718.000 euro, per poi chiudere a quota 13. Si tratta del 3° miglior esordio del 2017 dietro i 6.9 milioni de La Bella e la Bestia e i 6.4 di Cinquanta Sfumature di Nero. Oggi, Pasquetta, potrebbero arrivare altri due milioni.

Dietro la pellicola Universal, ancora una volta, il vuoto. Nessun altro film è infatti riuscito ad abbattere il muro del milione. Partenza da 799.449 euro per Moglie e Marito, uscito in 319 copie, con Lasciati Andare debuttante a quota 543.470 euro, incassati con 279 sale tra le mani. Vicino ai 2 milioni totali troviamo I Puffi, con La Bella e la Bestia sopra i 3 milioni di spettatori e ad un passo dalla soglia dei 20 milioni di euro (19.813.529). Poco sopra i 2 milioni troviamo il deludente Ghost in the Shell, con i Power Rangers incredibilmente ancora fermo ai 700.000 euro. A quota 373.825 euro troviamo l'Altro volto della Speranza, con Personal Shopper sopra gli 85.000 euro al debutto e Mal Di Pietre a quota 53.654 euro.

Weekend affollato anche il prossimo grazie agli arrivi di The Bye Bye Man, Ciao Amore, Vado a Combattere, L'Avenir, Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, Boston - Caccia all'Uomo, Acqua di Marzo, Libere, L'accabadora, Lasciami per Sempre e Baby Boss. Chi fermerà Furious 8?