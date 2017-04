Box Office Italia 19 aprile, Fast and Furious 8 sempre primo - arriva Baby Boss

Di Federico Boni giovedì 20 aprile 2017

Fast and Furious 8 domina il weekend pasquale.

Sempre primo e con altri 406.551 euro in tasca. Fast and Furious 8 domina il box office italico, con un totale che ha toccato quota 8.587.337 euro in 7 giorni. Dietro di lui doppietta italiana con Moglie e Marito (60.599 euro) e Lasciati andare (51.867 euro), seguiti dai 46.591 euro dei Puffi e dai 36.351 euro de La bella e la Bestia.

Apertura con 19.124 euro per The Bye Bye Man, seguito dai 13.775 euro de l'Altro volto della Speranza, dai 13.069 euro di Ghost in the Shell, dagli 11.001 euro dei Power Rangers e dai 9.874 euro di Libere Disobbedienti Innamorate. Giornata di novità quella di oggi grazie alle uscite di Ciao Amore, Vado a Combattere, L'Avenir, Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, Boston - Caccia all'Uomo, Acqua di Marzo, Libere, L'accabadora, Lasciami per Sempre e Baby Boss.



Box Office 19 aprile



FAST & FURIOUS 8 € 406.551 - 69.606 spettatori



MOGLIE E MARITO € 60.599 - 11.926 spettatori



LASCIATI ANDARE € 51.867 - 10.373 spettatori



I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA € 46.591 - 8.855 spettatori



LA BELLA E LA BESTIA € 36.351 - 6.936 spettatori



THE BYE BYE MAN € 19.124 - 2.932 spettatori



L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA € 13.775 - 3.022 spettatori



GHOST IN THE SHELL € 13.069 - 2.335 spettatori



POWER RANGERS € 11.001 - 2.142 spettatori



LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE - IN BETWEEN € 9.874 - 1.955 spettatori





Box Office Italia 18 aprile Fast and Furious 8 sopra gli 8 milioni

Altri 703.050 euro in 24 ore per Fast and Furious 8, sempre più primatista al botteghino italiano. 8.175.396 euro e 1.111.863 spettatori paganti in 6 giorni per la pellicola Universal, inseguita dai 118.369 euro de I Puffi e dai 68.747 euro de La Bella e la Bestia. Il titolo Disney ha così infranto il muro dei 20 milioni (20.043.851 euro, per la precisione), con 3.138.318 ticket staccati. Vedremo se Furious 8 saprà fare di meglio.

4° piazza con 65.684 euro per Moglie e Marito, seguito dai 46.920 euro di Lasciati Andare e dai 20.725 euro dei Power Rangers. Chiusura di chart con i 18.953 euro di Ghost in the shell, gli 11.737 euro de L'altro volto della Speranza, gli 8.959 euro di Ballerina e gli 8.880 euro di Underworld 5.



Box Office 17 aprile



FAST & FURIOUS 8 € 703.050 - 113.396 spettatori



I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA € 118.369 - 21.907 spettatori



LA BELLA E LA BESTIA € 68.747 - 12.551 spettatori



MOGLIE E MARITO € 65.684 - 12.495 spettatori



LASCIATI ANDARE € 46.920 - 9.043 spettatori



POWER RANGERS € 20.725 - 3.742 spettatori



GHOST IN THE SHELL € 18.953 - 3.292 spettatori



L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA € 11.737 - 2.183 spettatori



BALLERINA € 8.959 - 2.584 spettatori



UNDERWORLD: BLOOD WARS € 8.880 - 1.576 spettatori





Box Office Italia 17 aprile pasquetta da 1.2 milioni di euro per Fast and Furious 8

Una ricca pasquetta da 1.251.847 euro. Fast and Furious 8 ha dominato anche il botteghino di ieri, arrivando così ai 7.454.148 euro totali in 5 giorni di programmazione. Dietro il titolo Universal Baby Boss, uscito in anteprima per 24 ore e in grado di incassare 570.643 euro in 24 ore. Sul podio Moglie e marito con 223.042 euro, seguito dai 185.131 euro de I Puffi e dai 179.157 euro di Lasciati Andare.

Sesta piazza con 156.597 euro per La Bella e la Bestia, ormai arrivato ad un niente dai 20 milioni (19.973.025 euro, per la precisione), con l'Altro volto della Speranza a quota 47.809 euro, Ghost in the Shell con 43.202 euro, i Power Rangers con 37.993 euro e Libere Disobbedienti Innamorate decimo con 27.437 euro.



Box Office 17 aprile



FAST & FURIOUS 8 € 1.251.847 - 162.005 spettatori



BABY BOSS € 570.643 - 83.328 spettatori



MOGLIE E MARITO € 223.042 - 32.285 spettatori



I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA € 185.131 - 27.649 spettatori



LASCIATI ANDARE € 179.157 - 26.794 spettatori



LA BELLA E LA BESTIA € 156.597 - 21.688 spettatori



L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA € 47.809 - 7.377 spettatori



GHOST IN THE SHELL € 43.202 - 5.721 spettatori



POWER RANGERS € 37.993 - 5.436 spettatori



LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE - IN BETWEEN € 27.437 - 4.352 spettatori





Box Office Italia 6.1 milioni di euro in 4 giorni per Fast and Furious 8

Da record in tutto il mondo ma da urlo anche in Italia. Fast and Furious 8 ha sbancato il botteghino tricolore, incassando 6.156.364 euro in 4 giorni, con 827.504 spettatori paganti e una media di 7.426 euro a sala. Nel 2015 furono 7.139.000 euro, per poi chiudere ad un passo dai 19 milioni, mentre nel 2013 il 6° capitolo esordì con 5.718.000 euro, per poi chiudere a quota 13. Si tratta del 3° miglior esordio del 2017 dietro i 6.9 milioni de La Bella e la Bestia e i 6.4 di Cinquanta Sfumature di Nero. Oggi, Pasquetta, potrebbero arrivare altri due milioni.

Dietro la pellicola Universal, ancora una volta, il vuoto. Nessun altro film è infatti riuscito ad abbattere il muro del milione. Partenza da 799.449 euro per Moglie e Marito, uscito in 319 copie, con Lasciati Andare debuttante a quota 543.470 euro, incassati con 279 sale tra le mani. Vicino ai 2 milioni totali troviamo I Puffi, con La Bella e la Bestia sopra i 3 milioni di spettatori e ad un passo dalla soglia dei 20 milioni di euro (19.813.529). Poco sopra i 2 milioni troviamo il deludente Ghost in the Shell, con i Power Rangers incredibilmente ancora fermo ai 700.000 euro. A quota 373.825 euro troviamo l'Altro volto della Speranza, con Personal Shopper sopra gli 85.000 euro al debutto e Mal Di Pietre a quota 53.654 euro.

Weekend affollato anche il prossimo grazie agli arrivi di The Bye Bye Man, Ciao Amore, Vado a Combattere, L'Avenir, Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, Boston - Caccia all'Uomo, Acqua di Marzo, Libere, L'accabadora, Lasciami per Sempre e Baby Boss. Chi fermerà Furious 8?