Rampage: foto, primo poster e intervista a Dwayne Johnson

Di Pietro Ferraro giovedì 16 novembre 2017

Rampage: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action fantascientifico con The Rock nei cinema americani dal 20 aprile 2018.

Dopo la conclusione delle riprese lo scorso luglio arriva finalmente un aggiornamento su Rampage, con foto e prima locandina, dell'adattamento dell'omonimo videgioco arcade anni '80 con protagonista Dwayne Johnson.

The Rock ha condiviso su Twitter il primo poster ufficiale di Rampage che ci mostra per la prima volta le dimensioni di George, il raro gorilla silverback albino che diventerà King Kong nel film e intraprenderà un percorso di distruzione attraverso gli Stati Uniti. Il messaggio via twitter di Johnson che annuncia canche l'arrivo del primo trailer per giovedì.

Questo è il mio migliore amico George, un raro gigantesco Silverback albino, adoro gli animali perché sono onesti, se piaci loro ti leccano, se non lo fanno ti mangiano. Il nostro trailer #RAMPAGEMovie arriva domani. #BigMeetsBigger #GorillaLickage #RAMPAGEMovie.

Johnson in un'intervista a USA Today promette che questo film regalerà al pubblico un grande coinvolgimento.

Questi mostri sono implacabili, e il pubblico troverà questa corsa molto entussiasmante. Come attore nel film, è sia divertente che scoraggiante. Sono dalle 12 alle 14 ore al giorno in cui cerchi di sopravvivere, e neanche la sopravvivenza è tranquilla.

In Rampage, Dwayne "The Rock" Johnson interpreta Davis Okoye, un primatologo che è il migliore amico di un enorme gorilla di nome George. Johnson dice che il motto del suo personaggio è: "Quando agli animali piaci ti leccano, quando non gli piaci ti mangiano, questa è la sua filosofia, che lo ha portato lontano nella vita". Nel film, George diventerà di una taglia tremenda e pericolosa dopo che alcuni esperimenti genetici prendono un terrificante svolta. Ci sarà anche un lupo di 9 metri di nome Ralph e "un coccodrillo delle dimensioni di un campo di calcio" di nome Lizzie. Johnson dice che ama come attore essere messo nella posizione di dover sopravvivere.

E' come quando ero un ragazzino, quando guardi questi film stai lì a guardare terrorizzato cosa succede. Come personaggio, ho amato quella posizione in cui sono io quello osservato, e non c'è niente che puoi fare se non cercare di sopravvivere a questi tre giganteschi mostri mutati.

In una delle foto Dwayne Johnson è ritratto in una città devastata con la sua co-protagonista Naomie Harris (Skyfall), che nel film interpreta la scienziata genetista Dr. Kate Caldwell. Per il suo ruolo The Rock ha fatto ricerche con persone del Dian Fossey Gorilla Fund International ed esperti dello zoo di Atlanta. L'attore dice che questa esperienza lo ha cambiato per sempre.

Mi ha davvero aperto gli occhi in termini di quanto pericolosamente vicini siamo ad avere questi splendidi animali estinti. C'è un livello molto più grande di empatia, attenzione e considerazione che dovremmo avere. Ero un amante degli animali prima, ma dopo questo il mio amore è diventato sconfinato.

Il regista Brad Peyton (San Andreas) dirige Rampage per un'uscita fissata al 20 aprile 2018.

Foto: USA Today

Rampage: riprese concluse e nuova foto dal set con The Rock

Riprese ufficialmente concluse per Rampage, l'adattamento dell'omonimo videogame con protagonista Dwayne Johnson in arrivo nei cinema il 20 aprile 2018. The Rock ha fatto l'annuncio su Instagram e nel messaggio ha deciso di spendere qualche parola per la sua co-protagonista Naomie Harris.

Dwayne Johnson è molto attivo sui social media e ha condiviso un bel po' di foto dal set durante le riprese di Rampage. Con la conclusione delle riprese del film, ha deciso di ringraziare Naomie Harris, l'attrice candidata all'Oscar, che ha interpretato "Moonlight", oltre ad aver vestito i panni Moneypenny negli ultimi film di James Bond.

Qui nella nostra giornata finale di #Rampage sto contando le ragioni per cui è stato un sogno lavorare con la mia partner nel caos, la candidata all'Oscar @naomieharris. Le sue performance nel nostro film sono state fantastiche e sono un uomo fortunato a condividere lo schermo con una donna di classe, di alta qualità (e tostissima). Questo è un annuncio ufficiale della fine della produzione di #Rampage. Grazie Naomie per il tuo impegno e fiducia in me e nel nostro progetto. Ti voglio bene sorella e la prossima volta avrò una spiegazione sul perchè ho una vena che sembra un treno della Amtrak che attraversa il mio collo di cavallo. #OfficialWrap #Rampage #TheOneAndOnly #NaomieHarris.

La trama di Rampage segue il primatologo Davis Okoye (Johnson), un uomo che tiene la gente a distanza, condivide un legame incrollabile con George, il gorilla "silverback" straordinariamente intelligente di cui si è preso cura sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico illegale trasforma questa dolce scimmia in un mostro furioso. A peggiorare le cose si scopre che sono stati creati altri predatori alfa simili, che ora scorrazzano in tutto il Nord America distruggendo tutto quello incontrano sul loro cammino. Okoye collabora con un ingegnere genetico screditato per creare un antidoto, combattendo su un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per fermare una catastrofe globale, ma per salvare la terrificante creatura che una volta era suo amico.

Dwayne Johnson non si prenderà alcuna pausa e lasciato il set di Rampage si trasferirà su quello dell'action Skyscraper e poi dovrà promuovere Jumanji: Benvenuti nella giungla. L'attore ha anche molti altri progetti in programma come Doc Savage, i film di Black Adam e Shazam dell'Universo Esteso DC, lo spin-off di Fast & Furious con il suo Hobbs e il Deckard Shaw di Jason Statham.

Rampage è diretto da Brad Peyton (San Andreas) e il cast è completato da Joe Manganiello, Malin Akerman, Jack Lacy, Jeffrey Dean Morgan e Marley Shelton.











Rampage: nuove foto dal set con The Rock

Il film Rampage prosegue le riprese e Dwayne Johnson condivide nuove foto dal set e cita il collega Tom Cruise. Pochi giorni dopo un altro post sui social media dove Dwayne Johnson ricordava il suo eroe Arnold Schwarzenegger, stavolta The Rock scherza invece sul modo di correre di Tom Cruise.

Mentre giravo questa scena correndo tutto il giorno, uno dei nostri produttori ha detto: "Rock stai correndo come Tom Cruise nei suoi film"...così ho detto di interrompere immediatamente la prova. No amico, Cruise corre come le ore 6. Diritto su e giù, braccia strette lungo il corpo come un giocatore d'attacco in corsa verso la "end zone". La mia corsa è da difensore. Piegato in avanti. Lunghe falcate. Braccia aperte che pompano...

La foto di Instagram mostra che Dwayne Johnson non corre certamente come Tom Cruise, il cui stile di corsa è stato spesso al centro di battute nonostante il successo dei suoi film. In un post più serio, l'attore ha condiviso un'altra immagine dal set, dove è in piedi accanto al suo regista Brad Peyton con cui sta lavorando per la terza volta.

Lavoro di squadra e brave persone, la vita è troppo breve, perciò dobbiamo impegnarci tutti. Cerco non senza difficoltà di circondarmi solo di persone intelligenti che hanno voglia di lavorare duro e soprattutto buone di cuore. L'uomo alla mia destra è il mio regista in Rampage @Peytonology. Questo è il nostro terzo film insieme (Viaggio nell'isola misteriosa e San Andreas), condividiamo la stessa filosofia: lavorare molto duro, alzare il livello, essere grati e portare al mondo gran divertimento con i nostri film. Il tipo a destra è mio amico e una brava persona. Il tizio a sinistra...uno stro**o pigro.

Rampage ha iniziato la produzione in aprile, quasi esattamente un anno prima della data di uscita fissata al 20 aprile 2018. The Rock è circondato da un cast di supporto che include Naomie Harris nei panni di una genetista che fa squadra con il Davis Okoye di Dwayn Johnson, Malin Akerman è l'antagonista principale del film che gestisce la società responsabile della creazione di queste tre mostruose creature mentre Jake Lacy interpreta il fratello del personaggio della Akerman. Il cast è completato da Joe Manganiello, Marley Shelton, PJ Byrne, Jack Quaid, Matt Gerald e Breanne Hill in ruoli non specificati.

Rampage: nuovo video dal set con The Rock

Il lanciatissimo Dwayne "The Rock" Johnson, di fatto il nuovo Arnold Schwarzenegger e moderna icona action, sta girando ad Atlanta l'adattamento del videogame Rampage in cui da leader di un'unità anti-bracconaggio del Ruanda si ritrova a combattere tre mostri giganti creati in laboratorio da un esperimento genetico andato storto. A Dwayne "The Rock" Johnson piace tenere i fan al corrente del suo lavoro sul set attraverso i social media, soprattutto attraverso il suo account Instagram. Questa volta la star action ha condiviso un breve video che lo vede di fronte ad uno schermo verde in una grintosa performanche che rende omaggio proprio a Schwarzenegger che The Rock indica come uno dei suoi eroi.

Alla grande. Godete con me di questo mio personale omaggio al grande Arnold Schwarzenegger mentre provavo sul set di Rampage. Quando ero un ragazzo, Arnold è stato uno dei miei eroi, e quando ho iniziato a Hollywood, era una delle più grandi star del pianeta. Mi ha dato il benvenuto e mi ha supportato in modo totalmente spontaneo. La prima volta che abbiamo cenato insieme lui mi ha detto: "Puoi vincere in posti in cui non hai mai primeggiato prima" nel suo accento iconico che lo rende unico. 15 lunghi anni di lavoro duro ed eccomi qui. Infinitamente grato. Questo è per te fratello.

Dwayne Johnson ha intrapreso una luminosa carriera tra cinema e tv che non ha avuto scivoloni, tranne i recente flop di questa estate con Baywatch, ma anche in quel caso Johnson ha fortemente creduto nel progetto e l'ha affrontato con tutto l'entusiasmo e la dedizione necessari. Rampage è la terza volta che Johnson, il regista Brad Peyton, il produttore Beau Flynn e la New Line fanno squadra. Il trio ha precedentemente lavorato insieme su San Andreas, che ha incassato oltre 473 milioni di dollari al box office mondiale e Viaggio sull'isola misteriosa. Carlton Cuse che ha scritto San Andreas e Ryan Condal (Colony) hanno riscritto la sceneggiatura di Ryan Engle. Rampage debutta nei cinema il 20 aprile 2018.





Rampage: nuove foto e video dal set con The Rock

Da quando hanno preso il via le riprese di Rampage, il protagonista Dwayne Johnson ha condiviso molte foto dal set con i suoi fan che hanno incluso immagini dell'attore che ha interpretato in motion-capture George il gorilla e dei suoi co-protagonisti Naomie Harris e Jeffrey Dean Morgan. Oggi abbiamo nuove foto dal set che mostrano la distruzione lasciata dal passaggio di queste tre creature e Dwayne Johnson che sta cercando di proteggere Naomie Harris in una scena molto concitata. A seguire il commento su instagram dell'attore sulla sua foto con la Harris.

La presa della coscia non era stata pianificata, ma è istintiva quando sono in modalità protettiva, settimana intensa per me e la mia partner per la sopravvivenza, Naomie Harris. Distruzione totale e caos causati dalle tre gigantesche bestie di Rampage che ci mette in costante modalità "combattimento o fuga". Sono fortunato ad avere un'attrice spettacolare al mio fianco con questo livello quotidiano di intense emozioni. Se non hai ancora visto Moonlight, controlla e vedrai perché la sua potente performance è stata nominata ad un Oscar. Continuiamo a ballare in questo party strepitoso. Ci vediamo là. #LetsDance #Rampage 4-20-2018.

In un'altra foto il suo personaggio Davis Okoye è visto camminare in mezzo ad una struttura in macerie che apparentemente ospitava queste creature. Sembra probabile che questa struttura è dove si sono svolti questi esperimenti, dove George il gorilla, la lucertola Lizzie e il lupo mannaro Ralph sono stati trasformati da animali normali in gigantesche bestie mutanti pronte a terrorizzare le grandi città in tutto il paese coem spiega Johnson nel commento alla foto.

Abbiamo un problema: le bestie sono sopravvissute...il loro sangue e le tracce mostrano che si stanno attraversando il paese.

Le riprese sono in corso da quasi due mesi ad Atlanta e nonostante non sia ancora chiaro quanto resti da filmare, Dwayne Johnson sembra attirare orde di fan ovunque vada, come dimostrano i due nuovi video che l'attore ha condiviso sempre su Instagram. Uno dei video mostra Dwayne Johnson che firma la parte posteriore della t-shirt di un giovanissimo fan, mentre scherza con il ragazzino fingendo di firmargli il retro della testa, mentre nel secondo video lo vediamo salutare in auto un gruppo di fan che attendono di incontrarlo appena fuori dal set per poi fingere di scappare creando qualche scompenso ai fan, tranquillizzati poi nel vederlo tornare indietro sorridente.

Rampage: nuove foto dal set con The Rock e Jeffrey Dean Morgan

Sono passate poche settimane da quando Dwayne Johnson ha condiviso delle foto scattate sul set di Rampage e mentre le riprese continuano sono approdate online altre due immagini. La prima foto accompagnata da un messaggio di Johnson ci mostra il Davis Okoye di The Rock con Jason Liles, l'attore che interpreta l'imponente scimmia George attraverso la tecnica del motion-capture.

Quando il mio migliore amico George (un rarissimo gorilla silverback albino) è arrabbiato. Affamato + Arrabbiato. Questa tecnologia è davvero pazzesca. Stiamo facendo un film spettacolare per voi ragazzi qui sul set di #Rampage. Quando George (un coccodrillo e un lupo grigio) vengono infettati crescono a vista d'occhio raggiungendo gigantesche proporzioni e attraversando il paese. In questa scena i tecnici della nostra vincitrice dell'Oscar Weta Digital (Il signore degli anelli, Avatar ecc.) stanno usando la loro "avanzatissima" motion-capture per dar vita a "George" il Silverback. Utilizzano oltre 30 speciali macchina da presa per "catturare" la performance del mio co-protagonista @tallie7487, permettendo agli artisti digitali di rendere possibili le animazioni più realistiche e cazzute. Porta un "casco di cattura delle espressioni facciali" e possiamo registrare il movimento di ogni muscolo, espressione ed emozione che George avrà in Rampage. Jason ha studiato i gorilla per mesi per prepararsi a questo ruolo in motion-capture per catturare espressioni facciali, suoni, abitudini ed emozioni, una performance spettacolare e tecnologia incredibile #WETADigital #Hydraulx #Rampage #MyHangryBestFriend.

La seconda foto offre un primo sguardo a Jeffrey Dean Morgan nei panni dell'agente Russell, che è stato descritto come un personaggio un po' spaccone e con un caratteraccio. Russell lavora per un'agenzia governativa segreta conosciuta come "OGA". La foto ritrae anche il personaggio di Naomie Harris, che indossa lo stesso abito della foto condivisa lo scorso maggio, dove è stata vista in manette al fianco del Davis Okoye di Dwayne Johnson.

Nottata scatenata con i miei complici, Naomie Harris e Jeffrey Dean Morgan. L'amante degli animali e ranger anti-bracconaggio dal Ruanda, l'innovativa genetista del CRISPR e il cowboy dell'OGA, un "altra" agenzia governativa. Tre giganteschi mostri mutati (silverback, coccodrillo e lupo grigio) stanno scorazzando per tutto il paese. Party strepitoso. Ci vediamo là. #OnSet #Rampage 4-20-2018.

La trama ufficiale di Rampage rivela che il Davis Okoye di Dwayne Johnson è un primatologo a capo di un'unità anti-bracconaggio con sede in Ruanda, che condivide un "legame incrollabile" con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente che Okoye ha allevato sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico illegale andato male trasforma questa dolce scimmia in un mostro furioso, insieme a due altri predatori alfa similmente alterati. Mentre questi mostri scorrazzano in tutto il Nord America, distruggendo tutto quello che incontrano, Okoye collabora con un ingegnere genetico screditato per trovare un antidoto,combattendo su un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per fermare una catastrofe globale, ma per salvare la terrificante creatura che una volta era suo amico. Rampage debutta nei cinema americani il 20 aprile 2018.

Rampage: nuove foto dal set con The Rock

La scorsa settimana Rampage ha iniziato la produzione, con Dwayne Johnson che ha rivelato la prima foto con il suo personaggio David Okoye. Mentre le riprese proseguono l'attore ha condiviso un'altra foto dal set con il suo personaggio che insieme a Naomie Harris viene portato via in manette da alcuni militari. Una seconda immagine vede The Rock applicare una tecnica di strangolamento nota come "sleeper hold" ad un nemico non specificato.

Venerdì sera, 4 del mattino, sul set di #RAMPAGE, ho girato tutta la notte e mi sono imbottito di caffeina, ma almeno mi sono messo nei guai con la mia complice, la bella ed estremamente talentuosa Naomie Harris. Se solo potessi rompere queste fascette di plastica, potrei fare qualche ca**ata da eroe e fare il figo davanti alla mia partner. E per "fare il figo" intendo dire fare il c*lo a questi militari armati. Stiamo facendo un bel film di mega mostri quaggiù. Si lavora sodo, ma è divertente. #OnSet #BonnieAndClyde #GiveMeMoreCaffeine #RAMPAGE.

Il primatologo Davis Okoye (Johnson), un uomo che tiene la gente a distanza, condivide un legame incrollabile con George, il gorilla "silverback" straordinariamente intelligente di cui si è preso cura sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico illegale trasforma questa dolce scimmia in un mostro furioso. A peggiorare le cose si scopre che sono stati creati altri predatori alfa simili, che ora scorrazzano in tutto il Nord America distruggendo tutto quello incontrano sul loro cammino. Okoye collabora con un ingegnere genetico screditato per creare un antidoto, combattendo su un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per fermare una catastrofe globale, ma per salvare la terrificante creatura che una volta era suo amico. Dwayne Johnson ha anche pubblicato alcune foto della sua festa di compleanno e in un messaggio descrive la sua torta di compleanno e parla del suo amico gorilla George.

GRAZIE Aall'intera crew di #RAMPAGE per avermi portato questa meravigliosa torta di compleanno sul set. Nel film il mio migliore amico è un gigantesco gorilla albino chiamato George. Per la cronaca, George mi dimostra il suo affetto nello stesso modo in cui lo fa su questa torta. Sono grato di avere un gruppo incredibile che lavora duro...e che sa preparare torte di compleanno.

New Line Cinema ha fissato una data di uscita di Rampage al 20 aprile 2018.

Rampage: prima sinossi ufficiale del film con The Rock

Dwayne Johnson sta attualmente girando ad Atlanta Rampage, l'avventura action con mostri giganti diretta da Brad Peyton, prodotta da Beau Flynn e in arrivo nelle sale il 20 aprile 2018. Rampage segna la terza collaborazione tra Johnson, Peyton e Flynn dopo il blockbuster San Andreas. A seguito di una recente foto dal set con George il Gorilla e Dwayne Johnson, New Line ha pubblicato la prima sinossi ufficiale di Rampage, che rivela nuovi dettagli su Davis Okoye, il personaggio di Dwayne Johnson.

Il primatologo Davis Okoye (Johnson), un uomo che tiene la gente a distanza, condivide un legame incrollabile con George, il gorilla "silverback" straordinariamente intelligente di cui si è preso cura sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico illegale trasforma questa dolce scimmia in un mostro furioso. A peggiorare le cose si scopre che sono stati creati altri predatori alfa simili, che ora scorrazzano in tutto il Nord America distruggendo tutto quello incontrano sul loro cammino. Okoye collabora con un ingegnere genetico screditato per creare un antidoto, combattendo su un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per fermare una catastrofe globale, ma per salvare la terrificante creatura che una volta era suo amico.

Rampage è interpretato anche dalla candidata all'Oscar Naomie Harris (Moonlight), Malin Akerman (la serie tv Billions), Jake Lacy (la serie tv Girls), Joe Manganiello (la serie tv True Blood) e Jeffrey Dean Morgan (la serie tv The Walking Dead). Il cast è completato da P.J. Byrne (Wolf of Wall Street), Marley Shelton (Solace), Breanne Hill (San Andreas), Jack Quaid e Matt Gerald (la serie tv Daredevil). La sceneggiatura è di Ryan Engle e Adam Sztykiel da una storia di Ryan Engle basata sul videogioco Rampage.

Il team creativo include lo scenografo Barry Chusid (San Andreas), il direttore della fotografia Jaron Presant (Star Wars: Gli Utimi Jedi), il montatore Jim May (Piccoli brividi) e la costumista Melissa Bruning (Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie). La musica sarà composta da Andrew Lockington, che ha musicato San Andreas e Viaggio nell'Isola misteriosa. Le creature di Rampage saranno create dall'acclamato supervisore degli effetti visivi Colin Strause (San Andreas, X-Men: Apocalisse) con la società cinque volte Premio Oscar Weta Digital (Trilogia Il signore degli Anelli, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie).





Rampage: dettagli sulla trama e nuova foto dal set con The Rock

Durante il fine settimana, Dwayne Johnson ha utilizzato Instagram e Facebook per condividere una nuova foto dal set di Rampage, con un primo sguardo al suo personaggio, che ha descritto come capo di una "unità antibracconaggio" con sede in Ruanda, insieme al suo migliore amico George, una enorme scimmia interpretata in motion-cature da Jason Liles.

La nostra storia include tre animali (gorilla, coccodrillo e un lupo) che sono vittime di un esperiemnto genetico andato storto che ha rapidamente cambiato ogni filamento del loro DNA in modo che crescano, si evolvano e mutino. Tutto viene amplificato...la loro dimensione, la forza, la velocità, l'agilità...e la loro violenta aggressività. Uno degli animali infetti, un raro gorilla albino chiamato George è il mio migliore amico ed è interpretato da @tallie7487 alto 2,06 m (Jason Liles nella foto). Jason ha studiato i gorilla per mesi per prepararsi per questo ruolo in motion-capture. I movimenti dei gorilla, il linguaggio del corpo e tutte le emozioni, la gioia, il dolore, la tristezza, l'amore, l'aggressività ecc. E' pazzesco quanto quest'uomo sia in grado di inpersonare brillantemente un gorilla. Questo è il più affascinante processo avanzato di effetti speciali / motion capture con cui ho mai lavorato nella mia carriera. Rappresenta un'incredibile curva di di apprendimento per me. Noi abbiamo la migliore squadra di mo-cap al mondo (WETA Digital) che lavora sui nostri giganteschi mostri di Rampage e avrete un assaggio di questa nuova tecnologia nell'imminente "War - Il Pianeta delle Scimmie" e negli "Avatar" di James Cameron. Con tutta la tecnologia avanzata nel nostro film, la prima cosa che pensere quando lo vedrete sara "DIVERTENTE". Perché quando il mio migliore amico George non è felice anche io non sono felice. E quando non sono felice...le persone cattive diventano il nostro pranzo. #Day1 #KickingOffProduction #RAMPAGE.

Ricordiamo che alcune settimane fa, la prima foto dal set di Rampage è stata condivisa dal partner produttore di Dwayne Johnson, Hiram Garcia, che ha rivelato che Malin Akerman e Jake Lacy stavano girando alcune scene insieme. A giudicare dal messaggio che accompagna la nuova foto sembra che sia stata scattata durante il primo giorno di riprese di Dwayne Johnson, Malin Akerman interpreta l'antagonista principale nei panni dell'amministratore delegato della corporation che ha creato i mostri, che nel videogioco sono conosciuti come George il gorilla, Lizzie la lucertola e Ralph il lupo mannaro. Jake Lacy intepreta suo fratello, con Naomie Harris nel ruolo di una genetista che fa squadra con il personaggio di Dwayne Johnson per fermare queste enormi creature.

Il cast comprende anche Joe Manganiello nei panni di un agente segreto che lavora per un'agenzia governativa segreta conosciuta come OGA. Il cast è completato da Marley Shelton, P.J. Byrne, Jack Quaid, Matt Gerald e Breanne Hill tutti in ruoli non specificati. Brad Peyton dirige Rampage da uno script di Ryan Engle, Carlton Cuse e Ryan Condal. Questo adattamento del videogioco segna la terza collaborazione del regista con Dwayne Johnson, dopo Viaggio nell'isola misteriosa e San Andreas. New Line Cinema ha fissato una data di uscita di Rampage al 20 aprile 2018.





Rampage: iniziate le riprese del film con The Rock

Riprese ufficialmente iniziate per Rampage, l'adattamento dell'omonimo videogame che vede protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Rampage: il regista Brad Peyton parla del film live-action Il regista Brad Peyton rivela dettagli sull'adattamento live-action del videogame anni '80 "Rampage" Hiram Garcia, frequente partner di produzione di Dwayne Johnson, ha confermato su Twitter il via alle riprese ad Atlanta. Il produttore ha postato una foto che mostra Malin Akerman (Watchmen), che sarà il villain del film, e Jake Lacy (Natale all'improvviso) sul set mentre stanno girando una scena in un edificio per uffici.

Prendono il via oggi le riprese del nostro film #Rampage. @MalinAkerman & #JakeLacy Andate e colpite!

Dwayne Johnson ha appena finito di girare il sequel di Jumanji e la sua agenda colma di impegni include anche l'action Skyscraper, i cinecomic Black Adam e Shazam per l'Universo Esteso DC, The Jungle Cruise per la Disney e un sequel di San Andreas. Il videogioco su cui si basa il film, un arcade anni '80, era munito di una storia oltremodo esile che permetteva ai giocatori di controllare uno dei tre giganteschi mostri a disposizione, un dinosauro chiamato Lizzy, un lupo mannaro gigante di nome Ralph e un gorilla di nome George, utilizzandoli per radere al suolo diverse grandi città in tutto il mondo. Il regista Brad Peyton ha confermato in una recente intervista che tutti e tre i mostri saranno presenti nel film, ma saranno molto più spaventosi delle fumettose versioni originali. Brad Peyton torna a lavorare con Dwayne Johnson dopo San Andreas e Viaggio nell'isola misteriosa. Altri membri del cast sono Joe Manganiello, Jeffrey Dean Morgan, Marley Shelton e Naomie Harris. Rampage è previsto in uscita il 20 aprile 2018.