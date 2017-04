Rampage: iniziate le riprese del film con The Rock

Di Pietro Ferraro martedì 18 aprile 2017

L'adattamento del videogame "Rampage" con protagonista The Rock ha iniziato la produzione ad Atlanta.

Riprese ufficialmente iniziate per Rampage, l'adattamento dell'omonimo videogame che vede protagonista Dwayne "The Rock" Johnson.

Rampage: il regista Brad Peyton parla del film live-action Il regista Brad Peyton rivela dettagli sull'adattamento live-action del videogame anni '80 "Rampage"

Hiram Garcia, frequente partner di produzione di Dwayne Johnson, ha confermato su Twitter il via alle riprese ad Atlanta. Il produttore ha postato una foto che mostra Malin Akerman (Watchmen), che sarà il villain del film, e Jake Lacy (Natale all'improvviso) sul set mentre stanno girando una scena in un edificio per uffici.

Prendono il via oggi le riprese del nostro film #Rampage. @MalinAkerman & #JakeLacy Andate e colpite!

Dwayne Johnson ha appena finito di girare il sequel di Jumanji e la sua agenda colma di impegni include anche l'action Skyscraper, i cinecomic Black Adam e Shazam per l'Universo Esteso DC, The Jungle Cruise per la Disney e un sequel di San Andreas.

Il videogioco su cui si basa il film, un arcade anni '80, era munito di una storia oltremodo esile che permetteva ai giocatori di controllare uno dei tre giganteschi mostri a disposizione, un dinosauro chiamato Lizzy, un lupo mannaro gigante di nome Ralph e un gorilla di nome George, utilizzandoli per radere al suolo diverse grandi città in tutto il mondo. Il regista Brad Peyton ha confermato in uan recente intervista che tutti e tre i mostri saranno presenti nel film, ma saranno molto più spaventosi delle fumettose versioni originali.

Brad Peyton che torna a lavorare con Dwayne Johnson dopo San Andreas e Viaggio nell'isola misteriosa. Altri membri del cast per il film sono Joe Manganiello, Jeffrey Dean Morgan, Marley Shelton e Naomie Harris. Rampage è previsto in uscita il 20 aprile 2018.