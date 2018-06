A Star Is Born: trailer italiano e poster del remake con Lady Gaga e Bradley Cooper

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 giugno 2018

Il terzo remake del classico "E' nata una stella" con Lady Gaga e Bradley Cooper arriva nei cinema italiani l'11 ottobre 2018.

Warner Bros. ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina di A Star Is Born, terzo remake del classico "E' nata una stella" che segna il debutto alla regia del quattro volte candidato all’Oscar Bradley Cooper. Il film è in uscita nei cinema italiani l'11 ottobre 2018.

In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta l’esperto musicista Jackson Maine, che scopre, e se ne innamora, la combattuta artista Ally (Lady Gaga). Ha da poco dato chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato personale della loro relazione sta perdendo colpi, per colpa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni.

Il cast di "A Star Is Born" include anche Andrew Dice Clay, Dave Chappelle e Sam Elliott. Oltre ad interpretare Ally, Lady Gaga è interprete di canzoni originali scritte appositamente per la colonna sonora del film. I brani sono stati scritti da Lady Gaga con Cooper e altri artisti come Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson.

"A Star Is Born" è prodotto da Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips e Lynette Howell Taylor. Ravi Mehta, Basil Iwanyk, Niija Kuykendall, Sue Kroll, Michael Rapino e Heather Parry sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Eric Roth, Bradley Cooper & Will Fetters.

A Star Is Born: iniziate le riprese e prima foto ufficiale con Lady Gaga e Bradley Cooper

Articolo pubblicato il 18 aprile 2017

Hanno preso il via a Indio in California le riprese del remake A Star is Born, il terzo remake del classico "E' nata una stella" si filmerà durante il festival musicale di Coachella dove la pop star Lady Gaga (Stefani Germanotta) girerà alcune scene del film accanto al suo co-protagonista e 4 volte candidato all'Oscar Bradley Cooper (American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), che ha scelto questo progetto per il suo debutto alla regia. Warner Bros. ha reso disponibile anche la prima foto ufficiale del film che ritrae Bradley Cooper e Lady Gaga sul palco.

Bradley Cooper interpreta Jackson Maine, una star della musica country che è sull'orlo del declino quando scopre un talento sconosciuto di nome Ally (Lady Gaga). Quando i due iniziano una storia d'amore appassionata, Jack spinge Ally sotto i riflettori catapultandola verso la celebrità. Ma quando la carriera di Ally eclissa rapidamente quella di Jack, quest'ultimo trova sempre più difficile gestire la sua gloria che svanisce.

Lady Gaga candidata all'Oscar per la canzone "Til It Happens to You" scritta per il documentario The Hunting Ground, oltre ad interpretare Ally ha composto e interpreta diverse canzoni originali del film. Il cast principale comprende anche Andrew Dice Clay e Sam Elliott.

A Star is Born è prodotto da Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips e Lynette Howell Taylor; con Basil Iwanyk e Ravi Mehta a bordo come produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Will Fetters, Bradley Cooper ed Eric Roth, basata su un racconto di William A. Wellman e Robert Carson. Il film è stato in sviluppo per molti anni, con star del calibro di Christian Bale, Beyonce, Leonardo DiCaprio e Tom Cruise collegati al progetto in varie fasi dello sviluppo.

A collaborare con Cooper dietro le quinte troviamo il direttore della fotografia Matty Libatique (Il cigno nero), la scenografa Karen Murphy, il montatore tre volte candidato all'Oscar Jay Cassidy (American Hustle, Il lato positivo, Into the Wild) e la costumista Erin Benach. Warner Bros. ha fissato una data di uscita al 28 settembre 2018.