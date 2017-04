Guardiani della Galassia 3, James Gunn confermato alla regia

Un paio di mesi fa si era detto ancora scettico, ma alla fine James Gunn ha gettato la maschera. Sarà infatti sempre lui a sceneggiare e dirigere I Guardiani della Galassia 3, come annunciato su Facebook a pochi giorni dall'attesissimo sbarco in sala del 2° capitolo.

'Dopo molti mesi di riflessioni e discussioni conosco la risposta. Potrei tenerla tutta per me o magari rivelarla al primo giornalista che indovina la domanda durante un press junket, ma invece la condividerò con le persone più importanti per l’Universo dei Guardiani: voi, i fan, che mi avete dato un incredibile sostegno, pieni di entusiasmo, lungo tutti questi cinque anni, commuovendomi costantemente. Quindi si, ritornerò per scrivere e dirigere I Guardiani della Galassia Vol. 3. Alla fine il mio amore per Rocket, Groot, Gamora, Star-Lord, Yondu, Mantis, Drax e Nebula - e alcuni degli altri imminenti eroi - va più in profondità di quanto voi possiate immaginare. Come nei primi due film lavoreremo per creare una storia che superi le vostre aspettative. Non vedo l’ora di iniziare!'.