Operazione U.N.C.L.E., il sequel si farà

Tiepidamente accolto dalla critica e assai deludente in sala, con appena 110 milioni di dollari incassati dopo esserne costati ben 75, Operazione U.N.C.L.E. avrà un sequel. Ciò che sembrava impossibile è stato svelato dal protagonista del film, girato quasi interamente in Italia e diretto da Guy Ritchie, ovvero Armie Hammer.

"Ho chiamato Lionel Wigram, il produttore del film e autore della sceneggiatura insieme a Guy Ritchie. Gli ho chiesto, 'Amico, che succede? Mi fanno sempre domande sull'argomento. Non potete semplicemente scrivere un sequel?'. Lui ha risposto 'Sai cosa? Sì, cavolo, lo farò. Certamente scriverò un sequel'. E io ho replicato 'se lo scrivete, sono certo che si potrà realizzare', quindi chi può saperlo? Stiamo a vedere". "Oggi è la prima volta che racconto a qualcuno questa storia. L'avevo detto solo a un'altra persona che aveva fatto una domanda in proposito. A quanto pare, il sequel lo stanno scrivendo proprio in questo momento. Nessuna pressione, Lionel!".