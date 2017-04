Aldabra - C'era una volta un'isola: trailer italiano e poster del documentario di Steve Lichtag

Di Pietro Ferraro martedì 18 aprile 2017

Aldabra: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Steve Lichtag nei cinema italiani il 18 e 19 aprile 2017.

Il 18 e 19 aprile in occasione della "Giornata della Terra" nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Aldabra: C’era una volta un’isola, il lungometraggio diretto da Steve Lichtag su uno degli atolli più grandi del nostro pianeta.

Distribuito da Twelve Entertainment, il documentario porta sul grande schermo un paradiso destinato a inabissarsi definitivamente, accompagnando lo spettatore in un viaggio alla scoperta di un luogo affascinante e misterioso, abitato soltanto da rare specie animali. Per via dei permessi speciali necessari per poter girare riprese sull’isola, le ultime immagini risalgono ai primi anni ’50, quando all’oceanografo ed esploratore Jacques Cousteau fu consentito di realizzare alcune riprese per il suo film The Silent World che gli valse l'Oscar.

Aldabra: C'era una volta un'isola mostra grazie allo splendido 3D uno spaccato della vita, delle origini e della lotta per la sopravvivenza delle creature che abitano questo paradiso. Dai 150.000 esemplari di tartaruga gigante agli squali, dagli uccelli incapaci di volare alle rarissime specie di granchi e alle altre curiose e straordinarie specie che abitano l'isola. Nato da un’idea di Petr Keller e con la collaborazione di grandi nomi del cinema per famiglie come David Reynolds (Alla Ricerca di Nemo) Kirk Wise (Il Gobbo di Notre-Dame) e Don Hahn (Il Re Leone), il progetto è capace di coniugare divertimento e divulgazione, perfetto per tutta la famiglia.

Il film sarà proiettato il 18 e 19 aprile alle 18.00 e alle 20.00 nelle seguenti multisale del Circuito UCI: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Casoria (NA), UCI Curno, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Messina, UCI Molfetta (BA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Venezia Marcon.