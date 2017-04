Qualcosa di troppo: trailer italiano, foto e locandina della commedia di Audrey Dana

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 aprile 2017

Qualcosa di troppo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Audrey Dana nei cinema italiani dall'11 maggio 2017.

L'11 maggio Adler Entertainment porta nelle sale italiane Qualcosa di troppo, la spassosa commedia francese diretta e interpretata da Audrey Dana (11 Donne a Parigi).

Jeanne è una madre single con alle spalle un divorzio e una discreta insofferenza verso gli uomini. Finché una mattina si risveglia con una sorpresa che le cambierà completamente la vita.

Avete mai pensato a come sarebbe mettersi nei panni di una persona dell’altro sesso, anche solo per un giorno? La commedia di e con Audrey Dana prende spunto da questa ipotesi, ma la applica in modo fisico e maledettamente pratico innescando una serie di gag irresistibili affrontando con leggerezza il tema dell’ambivalenza di genere, rompendo ogni schema e giocando con stereotipi e codici comportamentali.

Nel cast, insieme alla protagonista interpretata da Audrey Dana, troviamo Christian Clavier (Non sposate le mie figlie!), Eric Elmosnino (La famiglia Bélier), Alice Belaidi (11 Donne a Parigi), Antoine Gouy e Joséphine Drai.





Avete mai pensato a come sarebbe mettersi nei panni di una persona dell’altro sesso, anche solo per un giorno? Jeanne sicuramente no. Fresca di divorzio, lontano dai suoi figli una settimana su due, Jeanne non vuole più sentire parlare di uomini. Ma un bel giorno, la sua vita prende una svolta totalmente inaspettata: a prima vista non sembra essere cambiato nulla in lei...ad eccezione di un piccolo dettaglio! Questo ‘dettaglio’ dà il via alle situazioni più buffe, dove la vediamo ridere con la sua migliore amica, o discutere in preda al panico con il suo ginecologo. La nostra protagonista farà di tutto per cercare di superare questa situazione a dir poco...singolare.