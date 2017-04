Bloody Muscle Body Builder in Hell: trailer e poster dell'Evil Dead giapponese

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 aprile 2017

Shinichi Fukazawa dirige, scrive e interpreta l'horror low-budget "Bloody Muscle Body Builder in Hell" aka l'Evil Dead giapponese.

Terracotta Distribution ha reso disponibile un trailer e una locandina di un horror giapponese low-budget che a molti apparirà vagamente familiare. Si tratta di Bloody Muscle Body Builder in Hell, un film descritto come un incrocio tra il classico horror giapponese del 1977 Hausu (House) e il cult Evil Dead (La Casa) di Sam Raimi.

Terracotta Distribution ha pubblicato il trailer su YouTube annunciando l'uscita in home-video del film il prossimo 24 aprile in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Dalla terra famosa per i nastri VHS maledetti, arriva un brutto video dimenticato. "Scoperto" in un polveroso negozio di oggetti di seconda mano a Tokyo e pubblicato per la prima volta nel Regno Unito, "Bloody Muscle Body Builder in Hell" invita gli appassionati di cinema "bizarro" in un viaggio lontano fino all'inferno. Dopo che una telefonata a sorpresa interrompe il suo allenamento quotidiano, il muscoloso culturista Naoto (Shinichi Fukazawa) accetta di incontrare la sua ex fidanzata fotoreporter per aiutarla con la sua ricerca sulle case infestate. Accompagnato da un medium professionista, visitano una casa abbandonata, una volta di proprietà del padre di Naoto. Ma all'interno della casa si celano segreti oscuri e si ritrovano intrappolati e tormentati da un fantasma implacabile con un rancore covato per 30 anni.

Questo film ha avuto una realizzazione piuttsoto travagliata con lo sceneggiatore e regista Shinichi Fukazawa che ha steso la prima bozza della sceneggiatura nel 1995, ma sono seguiti problemi nella reperibilità di finanziamenti e in seguito nella post-produzione che hanno portato il film ad essere completato solo nel 2009. Il film è uscito nei cinema giapponesi nel 2012, seguito da una versione rimontata del film nota come "Complete Edition" uscita nelle sale nel 2014, prima di arrivare in home-video in Giappone nello stesso anno.

Il cast di supporto comprende anche Masaaki Kai come il medium Mizuguchi mentre Asako Nosaka interpreta Mika l'ex fidanzata di Naoto. Shinichi Fukazawa ritrae anche il padre recentemente scomparso di Naoto, le cui azioni perpetrate per decenni nella casa ormai abbandonata hanno contribuito a scatenare la malevola entità sovrannaturale.

Per i più audaci seganliamo che il DVD di "Bloody Muscle Body Builder in Hell" è reperibile a questo LINK.