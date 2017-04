Fast and Furious 9, Dwayne Johnson fa pace con Vin Diesel e sarà della partita

Di Federico Boni mercoledì 19 aprile 2017

Fast and Furious 9 vedrà ancora una volta Dwayne Johnson e Vin Diesel fianco a fianco.

544,537,111 buoni motivi per sedersi attorno ad un tavolo e fare pace. Dopo l'epocale esordio worldwide targato Fast and Furious 8, che ha visto cadere il record di incassi di Star Wars VII, Dwayne Johnson e Vin Diesel si sono venuti incontro, mettendo fine ad un litigio esploso sul set e poi proseguito sui social e sulla stampa nel corso delle ultime settimane.

A detta di TMZ, infatti, l'ascia di guerra è tornata al suo posto, tanto da poter ufficializzare la presenza di The Rock anche in Furious 9. Vero è che nel corso di Furious 8 il gigantesco Hobbs lascia intendere di volersi ritirare a vita privata, ma dinanzi ad incassi simili sarebbe folle far fuori un divo quasi necessario perché così amato all'interno del franchise.

Fast and Furious 8: Vin Diesel chiarisce sulla polemica con The Rock Von Diesel affronta lo screzio avuto con Dwayne Johnson durante le riprese di "Fast & Furious 8".

Uscito contemporaneamente in quasi tutto il mondo, con 544,537,111 dollari incassati in 5 giorni, Fast and Furious 8 sbarcherà ora in Serbia e Montenegro (20 aprile), Polonia (21 aprile), Romania (21 aprile) e Giappone (28 aprile). Al fianco di Johnson e Diesel, anche produttore, si fanno spazio Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell, Scott Eastwood, Charlize Theron e Helen Mirren, tutti diretti da F. Gary Gray.

Dopo Fast and Furious 9, in uscita il 19 aprile del 2019, entrerà in produzione Fast and Furious 10, al cinema dal 2 aprile 2021.

Fonte: Comingsoon.net