Wonders of the Sea 3D, Arnold Schwarzenegger voce narrante - il promo

Di Federico Boni mercoledì 19 aprile 2017

Wonders of the Sea 3D di Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello verrà narrato da Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger presterà la propria voce a Wonders of the Sea 3D, documentario diretto da Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello quest'oggi trainato da un promo introdotto proprio dall'indimenticato Terminator.

"Sono felice di narrare il primo documentario diretto da Jean-Michel Cousteau, un uomo che ho ammirato per anni. E' stato incredibile lavorare con lui e amo il suo entusiasmo. Quando ho visto per la prima volta le immagini di questo film sono stato conquistato e ho voluto subito essere coinvolto. Non è solamente incredibile a livello visivo ma propone anche un forte messaggio sulla necessità di proteggere l'oceano. L'uso perfetto del 3D in questo film trasmette la sensazione di immergerti con tutte queste creature".

Tre anni di riprese tra isole Fiji e Bahamas, per Cousteau e Mantello, pronti a presentare la pellicola all'imminente mercato del Festival di Cannes, per poi uscire in sala entro la fine dell'anno. Il documentario mostrerà le meraviglie dell'oceano con l'intento di attirare l'attenzione su ciò che andrebbe protetto.

