The Shape of Water di Guillermo Del Toro ha una data d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 19 aprile 2017

The Shape of Water di Guillermo Del Toro punta agli Oscar.

The Shape of Water: dettagli sulla trama del nuovo film di Guillermo del Toro Nuovi dettagli da Doug Jones sulla trama del nuovo film di Guillermo del Toro Dimenticato Crimson Peak, Guillermo Del Toro prepara il ritorno in sala grazie a The Shape of Water, atteso titolo Fox Searchlight Picture che uscirà nelle sale d'America l'8 dicembre di quest'anno. Uno slot 'da Oscar', per il regista messicano, che uscirà al cinema 7 giorni prima di Star Wars: The Last Jedi di Rian Johnson.

Protagonisti della pellicola la candidata all'Oscar Sally Hawkins, il candidato all'Oscar Michael Shannon, il candidato all'Oscar Richard Jenkins, Doug Jones, il candidato al Golden Globe Michael Stuhlbarg e il premio Oscar Octavia Spencer. Del Toro ha co-sceneggiato il film insieme a Vanessa Taylor, per poi produrlo insieme a J. Miles Dale (The Vow, Scott Pilgrim vs. the World).

Una misteriosa e magica storia d'amore spirituale ambientata nell'America da Guerra Fredda del 1963, quella di Del Toro, con Jones, volto feticcio del regista messicano, nella pelle di una specie di uomo anfibio unico nel suo genere, affidato alle mani della Spencer e della Hawkins.

Fonte: Comingsoon.net