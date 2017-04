Captain Marvel, Anna Boden e Ryan Flec alla regia

Di Federico Boni mercoledì 19 aprile 2017

Captain Marvel ha finalmente trovato un regista. Anzi, due.

Captain Marvel sarà una storia di origine Il cinecomic "Captain Marvel" racconterà le origini della supereroina Carol Danvers Dopo lunghe ricerche, la Marvel ha finalmente trovato chi dirigerà l'atteso Captain Marvel, primo cinecomic dello studios 'al femminile'. Sono Anna Boden e Ryan Flec, nel 2015 in sala con Mississippi Grind, ad aver fatto loro l'ambito ruolo. Parola di Variety.

Dopo Joe e Anthony Russo, registi di Captain America 2, 3 e dell'imminente Avengers: Infinity War, la Marvel si è quindi affidata ad una nuova coppia di registi, nella speranza di replicare il successo di critica e di pubblico ottenuto dai due fratelli. Sconfitte le 3 registe che fino all'estate scorsa venivano date come favorite, ovvero Niki Caro, regista neozelandese dell'acclamato La ragazza delle balene poi vista in sala con North Country - Storia di Josey e McFarland, USA; Lesli Linka Glatter, vista soprattutto in ambito tv avendo diretto episodi de I segreti di Twin Peaks, Una mamma per amica, Dr. House, True Blood, Mad Men, Homeland - Caccia alla spia e The Walking Dead; e Lorene Scafaria, regista di Cercasi amore per la fine del mondo e di The Meddler. Flec e la Boden hanno co-diretto nel 2010 anche 5 giorni fuori, per poi girare alcuni episodi delle serie tv Billions e The Affair.

Ad indossare gli abiti della supereroina protagonista Brie Larson, premio Oscar con Room e ancora in sala con Kong: Skull Island. Carol Danvers, personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Gene Colan nel 1968, è nata come ufficiale dell'aeronautica statunitense per poi diventare nel 1977 la supereroina Ms. Marvel. Nella sua carriera il personaggio ha assunto anche le identità di Binary, Warbird e, a partire dal 2012, quella di Capitan Marvel. Tra le sue principali abilità ci sono il volo, il poter assorbire varie forme d'energia, usarle per emettere raggi fotonici oppure deviarle, incrementare la sua forza e cambiare i suoi vestiti civili. Non contenta, a livelli normali può sollevare fino a 70 tonnellate di peso e volare ad una velocità massima di Mach-3. Assorbendo nuova energia può arrivare a sollevare più di 100 tonnellate. Pertanto è uno dei supereroi con maggiore forza fisica dell'Universo Marvel (al pari di altri come Namor, Thor, Ares ed Hulk).

Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) e Meg LeFauve (Inside Out) si sono occupati dello script, con un'uscita in sala datata 8 marzo 2019.

Fonte: Comingsoon.net