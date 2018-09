Stasera in tv: "Ma che bella sorpresa" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 settembre 2018

Su Canale 5 "Ma che bella sorpresa", la commedia con Claudio Bisio, Frank Matano e Valentina Lodovini.

Canale 5 stasera propone "Ma che bella sorpresa", film commedia del 2015 diretto da Alessandro Genovesi e interpretata da Claudio Bisio, Frank Matano e Valentina Lodovini.





Cast e personaggi

Claudio Bisio: Guido

Frank Matano: Paolo

Valentina Lodovini: Giada

Renato Pozzetto: Giovanni

Ornella Vanoni: Carla

Chiara Baschetti: Silvia

Galatea Ranzi: Psichiatra

Franco Pinelli: Osvaldo

Anna Ammirati: Anna





Trama e recensione

Il film racconta le vicende di Claudio (Claudio Bisio), romantico sognatore e professore di letteratura al liceo, la cui vita va in pezzi quando la sua fidanzata con cui convive da anni, lo lascia per un altro uomo. Paolo (Frank Matano), un suo ex svogliato studente, ora insegnante di educazione fisica, è diventato il suo improbabile migliore amico e farà di tutto per aiutarlo ad uscire dalla crisi, a cominciare dal convocare a Napoli i milanesissimi genitori di lui, interpretati dall’inedita e fulminante coppia Pozzetto-Vanoni. La vita di Claudio sembra tornare a sorridere grazie all’incontro con Silvia, sua nuova vicina di casa. Silvia non è solo bellissima ma si intende di sport, tifa per la sua stessa squadra, ama girare per casa in lingerie e apprezza tutti i piccoli romantici gesti che Claudio ama fare: passeggiate in bicicletta, mazzi di fiori, tramonti...insomma, la donna perfetta! Ma la donna perfetta esiste? Con questo interrogativo dovranno fare i conti i nostri protagonisti, compresa la bella Giada (Valentina Lodovini), vicina di casa romantica e innamorata segretamente di Claudio.

Ma che bella Sorpresa: Recensione





Note di regia

Ma che bella sorpresa è un “Auto-Truman Show”. Il protagonista vive nella parte più creativa della sua mente, quella generata dalla sofferenza. Quella che, dal nostro punto di vista, anche un po' cinicamente comico, diventa la più divertente. E' un film che racconta quanto l'amore è in grado di far male, tanto da trasformarsi nella cosa più assurda del mondo. La tragedia del protagonista diventa, perciò, “commedia” per lo spettatore. E' ambientato in una Napoli fantastica, quasi da cartone animato, dove tutto sembra finto per quanto invece è vero. Gli interni sono girati a Cinecittà, dove tutto sembra vero tanto quanto è invece finto. [Alessandro Genovesi]





